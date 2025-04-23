Maltepe\'de 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar Eğlencenin Tadını Çıkarıyor

Maltepe Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikler büyük bir coşkuyla başladı. Maltepelilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde çocuklar, renkli aktivitelerle bayram sevincini doyasıya yaşadı.

Maltepe Belediyesi Kreş ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte yüz boyama, oyun parkuru, balon alanı, taç ve çerçeve tasarımı gibi çeşitli atölyeler çocuklara keyifli anlar yaşattı. Palyaçolar ve sevilen çizgi film karakteri Garfield da miniklerin ilgi odağı oldu. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından müzik eşliğinde dans eden çocuklara bayrak, balon ve halka gibi hediyeler dağıtıldı. Pamuk şeker ikramı ise bayram coşkusuna tat kattı. Etkinliğin ilerleyen saatlerinde müzik öğretmeni İrem Sündüz Büyüköz'ün ukulele performansı eşliğinde çocuklar doyasıya dans etti.

Maltepe Belediyesi'nin 23 Nisan etkinlikleri, Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda gün boyu devam edecek. - İSTANBUL