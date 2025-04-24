Maltepe\'de 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar Şenlikte Eğlendi

Maltepe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yılında Cumhuriyet Meydanı'nda çocuk şenliği düzenledi. Çocukların oyun parkurları, tiyatro, dans ve illüzyon gösterileriyle doyasıya eğlendiği etkinlikler, renkli anlara sahne oldu.

Maltepe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yılını büyük bir coşkuyla kutladı. İlçede kutlamalar, Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, CHP Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu, kadın ve gençlik kolları katıldı. Belediye Başkanı Köymen, 23 Nisan mesajında, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun! Atatürk'ün dediği gibi 'Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.' Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılında; bu anlamlı günü çocuklara armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Etkinlik renkli anlara sahne oldu

23 Nisan etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan oyun alanlarında çocuklar doyasıya eğlendi. 12.00-18.00 saatleri arasında düzenlenen etkinlikte, Maltepe Belediyesi Çocuk Korosu, Maltepe Kent Konseyi SANSEV Çocuk Korosu ve Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı Çocuk Korosu birbirinden renkli şarkılarını çocuklar için seslendirdi. Müzik abla Müge ile arkadaşı "DO"dan oyunlu konserin de düzenlendiği ve çocukların anne babalarıyla katıldığı etkinliklerde Tiyatro 12, Doğal Yaşam Kasabası adlı oyununu sahneledi. Bayram şenliklerinin en sevilen etkinlikleri arasında yer alan Levent Maruf İllüzyon ve Kukla Show ile Ahsen Özden Dans Sporları Merkezi çocuk dans gösterileriyle çocuklar keyifli anlar yaşadı. Çeşitli maskotların renk kattığı etkinlikte çocuklara ikramlar da yapıldı. - İSTANBUL