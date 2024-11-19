Maltepe\'de Çocuklar için Eğlenceli Ara Tatil Etkinlikleri

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Maltepe Belediyesi'nce ara tatilde çocuklar için düzenlenen birbirinden renkli ve eğlenceli çocuk tiyatrolarına ve atölyelerine Maltepeli çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Maltepe Belediyesi tarafından ara tatilde çocuklar için tiyatro ve atölye etkinlikleri düzenlendi. Birbirinden renkli etkinliklere katılan Maltepeli çocuklar bir araya gelerek eğlenceli vakit geçirme imkanı buldu. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde ve Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde ücretsiz düzenlenen şenlikte binlerce çocuk konuk edildi. Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği şenlikte "Uçan Balon", "Masalını Arayan Prens", "Seksen Günde Devr-i Alem", "Tati" isimli oyunlar sahnelendi. Kilden figürler, sinema, makrome ve kukla atölyeleri ile çocukların ara tatili renklendi. - İSTANBUL