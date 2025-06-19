Maltepe'de Kadın Sürücüye Saldırı: 18 Yıla Kadar Hapis

Maltepe sahil yolunda yaşanan olayda dönüş yapmak için bekleyen kadın sürücüye saldıran ve telefonunu alan 2 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 2 şüpheli hakkında 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.

Olay, Maltepe sahil yolunda 29 Mayıs Perşembe günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sola dönüş yapmak için ikinci sırayı oluşturarak trafiğe sebep olan Emine T., beklediği sırada arkasındaki aracın sürücüsü Burak Y. art arda kornaya bastı. Ardından aracından inerek kadın sürücünün yanına geldi, bağırmaya ve hakaret etmeye başladı. Kadının elindeki telefonu alan saldırgan daha sonra telefonu kadının yüzüne fırlattı. Olayın ardından telefonu alarak kadın sürücüye saldıran sanık Burak Y. ve yanında bulunan Abdulhamit T. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklu bulunan 2 şüpheli hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheliler hakkında 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenledi.

"Koşarak ve bağırarak yanıma geldi, telefonumu aldı"

Hazırlanan iddianamede, Emine T.'nin ifadesinde yer verildi. Emine T., "Trafikte yaşanan tartışmada Burak Y., aracımın şoför kapısına geldi. Aracın camına defalarca yumruk attı. Camı açmadığımdan aracıma yöneldi. Kayda almak için camı açtığımda koşarak ve bağırarak geldi ve telefonumu aldı. Bağırarak telefonu arabamın içine attı. Araçtan indim, şahsın plakasını kayda almak istediğimde sağ ön koltukta oturan Abdülhamit T., araçtan inerek bağırmaya başladı. Aracıma binip kızım E.A.T.'nin telefonuyla polisi aramak için biraz ilerledim. Polise konumu belirtmek için araçtan indiğimde arkamdan gelen araçtan çıkan Abdulhamit T. telefonu elimden aldı. Telefonu almak istediğimde kafama yumruk atarak telefonu yere attı, telefon kırıldı. Daha sonra aracın yanında bekleyen oğlum Y.A.T.'nin yakasından tutarak 4-5 defa yumruk attı. Kızıma da yumruk atmak istedi ancak vuramadı. Telefonunu aldığımda kapalıydı. Şahıslar tehditlerde bulundu" ifadelerini kullandı.

18 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Burak Y. ve Abdulhamit T. hakkında, "Yol kesmek suretiyle birden fazla kişi tarafından nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Çocuklar E.A.T. ve Y.A.T.' ye karşı eylemlerinden dolayı ise, "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kis¸iye kars¸ı kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Savcılık, Emine T. hakkında ise, Burak Y.'ye karşı "Haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası talep etti. - İSTANBUL