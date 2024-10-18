Maltepe'de Kentsel Dönüşüm İçin Mahalle Toplantıları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Maltepe'de Kentsel Dönüşüm İçin Mahalle Toplantıları Devam Ediyor

Maltepe\'de Kentsel Dönüşüm İçin Mahalle Toplantıları Devam Ediyor

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, kentsel dönüşüm sürecinde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorunları dinledi ve çözüm önerileri sundu. Toplantıda, mahalledeki ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

18.10.2024 12:24  Güncelleme: 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in "Kent hakkı, Maltepe halkı için" diyerek başlattığı mahalle toplantılarının sekizincisi Feyzullah Mahallesi sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Belediyenin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Köymen, kentsel dönüşüm süreciyle ilgili mahalle sakinlerini olumlu etkileyecek çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, "Bir finansman modeli oluşturmalı ve kredi bulma yöntemleri üzerinde çalışmalıyız. Kentsel dönüşümün bilimsel bir iş olduğundan hareketle birlikte çözüm önerilerini üretmemiz gerektiğini belirtmeliyim" dedi.

Maltepe'de mahalle toplantıları, geniş katılımla devam ediyor. "Mahalle Toplantıları"nın 8'incisi Feyzullah Mahallesi sakinlerinin katılımıyla, belediye ana hizmet binasında gerçekleştirildi. Belediye Başkanı mimar Esin Köymen'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Feyzullah Mahallesi Muhtarı Ayça Bal da hazır bulundu. Kentsel dönüşüm başta olmak üzere, ışıklandırma, otopark, altyapı, trafik, ulaşım, güvenlik ve sokak hayvanlarıyla ilgili sorunların paylaşıldığı toplantıda Feyzullah Mahallesi Muhtarı Ayça Bal teşekkür konuşması yaptı.

"Sorunları biliyor, üzerinde çalışıyoruz"

Belediye Başkanı Esin Köymen açılış konuşmasını gerçekleştirdiği toplantıda, "Katılımınız için teşekkür ederim. Mahalle buluşmalarımızın sekizincisini gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılar tamamladıktan sonra sizden aldığımız verilerle çözüm önerileri üretip, 2. tur yapacağız. Seçim sürecinde de benzer çalışmalar yapmıştık. Mahallemizdeki sorunları biliyoruz, bazı sorunların ortak sorunlar olduğunu da biliyoruz. Kısa sürede çözmemiz gereken, uzun vadede çözülebilecek ve gerçekten sorunların çözümü yönünde projelendirilen çalışmalar da var. Kentsel dönüşüm, parklanma ve otopark sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapmamız lazım. Yeni yapılan binalarda mevzuat gereği otoparklar konusunda hassas çalışma sürdürüyoruz. Yine mahallemizi etkileyecek Üsküdar- Cevizli arası tramvay projemiz var. Büyükşehir Belediyesi'nden onayı alındı, çalışma devam ediyor" dedi.

"Sanatçılar Sokağı'nda çalışma yapacağız"

Feyzullah Mahallesi'ndeki alanların mahalle ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması için çalışma yaptıklarını da ifade eden Esin Köymen sözlerine şöyle devam etti: "Mahalle evleri ve mahalle meclisleri önemsediğimiz bir konu. Şu an düzenlediğimiz bu toplantı, aslında mahalle meclislerinin bir altlığı. Birlikte çözüm üretip yaptıklarımıza sahip çıkmalıyız. Kentsel yaşam standartlarını yükseltmek için yerelde yaşayanlar birlikte hareket etmelidir. Bununla birlikte Erol Dernek Parkı'nı yeniden projelendiriyoruz. Sanatçılar Sokağı'nda Maltepe Üniversitesi ile çalışma yapacağız. Süreyya Paşa Vakfı üzerinden öğrencilere burs vermeye başladık. Sizler de başvuru yapabilirsiniz. Bizler büyük bir aileyiz ve yaşadığımız yerde mutlu olmak istiyoruz. Sorun ve taleplerinizi dinlemek için buradayız. Katılımınız için tekrar teşekkürler."

"Kentsel dönüşüme birlikte çözüm üretmeliyiz"

Toplantının sonunda konuşma yaparak kentsel dönüşüm sorularını da yanıtlayan Köymen, "Kendi plan notlarımızda toplulaştırmayla gelen emsal artışları, bodrum katların iskan edilmesiyle gelen ilave kat artışı, iskan ve ruhsata uygun olarak yapılan binaların inşaat alanlarının korunması ile ilgili imar mevzuatından gelen 1.30 artışın kullanması gibi pek çok artışlar var. 2 kat emsal artışı diye bir kavram olamaz. Bu dediğimiz şey bir imar planı sürecinin yeniden yapılmasıdır. İmar planı da bilimsel bir çalışmadır. Büyükşehir Belediyesi'nden dönen plan notu bize şunu söylüyor. Diyor ki siz kendi alanınızda çalışmaları yapın, 2 katın getirdiği nüfusun ihtiyacı olan donatıyı da ayırın, bundan sonra bu 2 kat artışını verelim. Parsellerinizin yüzde 40'ını küçülteceğiz ama üzerine 2 kat daha koyacağız. Hiçbir şey yapmadan 2 kat ilave ediliyormuş gibi düşünmeyin. Getirilecek artışla ayrılan donatı alanı neredeyse kafa kafaya geliyor. Bunu yapmanın da bir anlamı yok. Bir finansman modeli üzerinde çalışmak gerekiyor. Çünkü konut ve barınma hakkı anayasal bir haktır. Bir kere bu işin bilimsel bir çalışma olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Finans modellerini, kredi bulma yöntemlerini çalışalım. İnsanlarımızın bir araya gelemediği yerlerde, arabuluculuk yapalım, çözüm üretelim ama bunların hepsini belediye yapsın derseniz, bunların altından belediye kalkamaz." diye konuştu - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Esin Köymen, Politika, Maltepe, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Maltepe'de Kentsel Dönüşüm İçin Mahalle Toplantıları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:00 Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 08:26:44. #1.13#
SON DAKİKA: Maltepe'de Kentsel Dönüşüm İçin Mahalle Toplantıları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.