Maltepe\'de Mahalle Toplantıları Devam Ediyor

Yerel

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, "Kent hakkı, Maltepe halkı için" sloganıyla başlattığı mahalle toplantılarına Aydınevler Mahallesi ile devam etti. Mahallede gerçekleştirilen ve dokuzuncusu düzenlenen mahalle toplantısında konuşan Başkan Esin Köymen, "Yaşam alanları üzerinde eksiklerimiz ve yapılacak çalışmalarla ilgili sizden bilgi alıp, sizlerle görüş alışverişi yapacağız. Buradan aldığımız bilgilerle sizlerin isteklerini uzun, orta ve kısa vadeler içerisinde de hayata geçireceğiz." dedi.

Maltepe Belediyesi'nce düzenlenen mahalle toplantılarının dokuzuncusu Aydınevler Mahallesi'nde İBB'ye ait kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. Mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve Aydınevler Mahalle Muhtarı Füsun Erayla da hazır bulundu.

"Yerel yönetimlerin hizmet sunma biçimlerini değiştirmesi gerekiyor"

Erayla'nın teşekkür konuşması yaparak açılışını yaptığı toplantıda halkı selamlayan ve bir konuşma yapan Maltepe Belediye Başkanı mimar Esin Köymen, "Mahalle toplantılarımızda sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Biz çalışma yöntemi olarak yerelde, tüm mahallelerde yaptığınız toplantılarda sorun ve çözüm önerilerini sizden dinlemek için buradayız. Bütün bu yaşam alanları üzerinde eksiklerimiz ve yapılacak çalışmalarla ilgili sizden bilgi alıp, sizlerle görüş alışverişi yapacağız. Buradan aldığımız bilgilerle sizlerin isteklerini uzun, orta ve kısa vadeler içerisinde de hayata geçireceğiz. Bununla birlikte bütün mahallelerin ortak sorunlarını da biliyoruz. Nüfusu çok hızlı artan bir ilçedeyiz. Çalışma imkanlarımızı, şartlarımızı da bu hızlı artışa göre planlamak zorundayız. Temizlik ve altyapı şikayetleri ilçemizde en çok sorun içeren şikayetlerin başında geliyor. Yerel yönetim bu açıdan çözüm üretirken hem hızlı hem de üretken olmak zorunda. Artan nüfusun elbette getirdiği yükler de var. Sokaklardaki parklanmalara önlem almamız gerekiyor. Çok da yaya dostu değiliz ama bunu bir şekilde sağlamamız gerekiyor. İlçe dokuları sadece araç ve binalardan oluşmuyor. Bu açıdan yerel yönetimlerin hizmet sunma biçimlerinde de değişikliğe gitmesi kaçınılmazdır." diye konuştu.

Süreyya Paşa Vakfı üzerinden bin öğrenciye sağlayacakları bursun başvuru süresini 7 Kasım'a kadar uzattıklarını ve öğrencilerin başvuru yapmasını da sözlerine ekleyen Başkan Esin Köymen, "Söz artık sizde. Sizden gelen eleştiri, görüş ve önerileri dinleyip mahallemizde yol haritamızı buna göre çizeceğiz" diyerek sözü vatandaşlara bıraktı.

Temizlik, altyapı, güvenlik

Altyapı sorunları, park, spor sahası talepleri, fırın denetimi, işgaller, parklanma sorunları, sokak hayvanlarıyla ilgili talepler, temizlik, ulaşım, asayiş, sosyal yardım gibi konularda görüş, öneri ve eleştirilerin geldiği toplantıda Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcıları soruları cevapladı. Toplantının kapanışından önce de halka seslenen Belediye Başkanı Esin Köymen, sorunlara yönelik alacakları aksiyonları ifade ederek, notlarını aldıklarını ve bir dahaki buluşmaya kadar sorunları ellerinden geldiğince gidereceklerini söyledi. - İSTANBUL