Maltepe'de Okullarda Dezenfeksiyon Çalışmaları Yapılıyor - Son Dakika
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Maltepe'de Okullarda Dezenfeksiyon Çalışmaları Yapılıyor

Maltepe\'de Okullarda Dezenfeksiyon Çalışmaları Yapılıyor

Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, halk sağlığını korumak ve enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele amacıyla okullarda dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 50 eğitim kurumunda temizlik yapılarak, yeni eğitim döneminde daha sağlıklı bir ortam sağlanması hedefleniyor.

29.01.2025 17:01  Güncelleme: 17:05
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Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nce halk sağlığını korumak ve enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele etmek için Maltepe'de dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.

Çalışmalar kapsamında yarıyıl tatilinde ilçedeki okullarda dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Mevsim şartları nedeniyle birçok viral ve mikrobial enfeksiyonun görülme sıklığının arttığına dikkat çeken Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle insanların toplu bulunduğu mekanlarda enfeksiyonların yayılmasının da kolaylaştığını ifade ettiler. Ekipler Maltepe'de bulunan 50 ilköğretim ve ortaöğretim kurumundaki sınıfların, koridorları, tuvaletleri gibi ortak kullanım alanlarında temizlik yaptı. Bu çalışmalarla öğrencilere ve öğretmenlere 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim öğretim döneminde daha sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamı sunuldu. Dezenfeksiyon çalışmalarına önümüzdeki günlerde devam edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Maltepe'de Okullarda Dezenfeksiyon Çalışmaları Yapılıyor - Son Dakika

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