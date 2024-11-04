Maltepe Meclisinde Gerilim: \'PKK\'yı mı Savunuyorsunuz?\'

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Maltepe Belediyesi'nin Kasım ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Yusuf Özgün'ün, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerine hitaben " PKK'yı mı savunuyorsunuz?" sözleri gerilime neden oldu.

Maltepe Belediyesi'nin Kasım ayı Meclis Toplantısı'nın 1. oturumu gergin anlara sahne oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Yusuf Özgün, son günlerde yaşanan kayyum atamalarına ilişkin yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerini teröre destek vermek ve terörle, teröristlerle aralarına mesafe koymamakla suçladı. Sözlerinde meclis üyelerine hitaben "PKK'yı mı savunuyorsunuz?" sözleri mecliste gerilime neden olurken, Belediye Başkanı Esin Köymen, "Sözünüzü geri alacaksınız. Meclisi PKK'lı olmakla suçlayamazsınız. Meclise hakaret etmenize izin vermiyorum. Yerinize geçin" dedi. - İSTANBUL