Maltepe Meclisinde Gerilim: 'PKK'yı mı Savunuyorsunuz?' - Son Dakika
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Maltepe Meclisinde Gerilim: 'PKK'yı mı Savunuyorsunuz?'

Maltepe Meclisinde Gerilim: \'PKK\'yı mı Savunuyorsunuz?\'

Maltepe Belediyesi'nin Kasım ayı Meclis Toplantısı'nda AK Parti Meclis Üyesi Yusuf Özgün'ün CHP'li meclis üyelerine yönelik 'PKK'yı mı savunuyorsunuz?' sözleri gerginlik yarattı. Belediye Başkanı Esin Köymen, meclis üyelerini terörle ilişkilendiren ifadeleri kınadı.

04.11.2024 15:21  Güncelleme: 15:22
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Maltepe Belediyesi'nin Kasım ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Yusuf Özgün'ün, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerine hitaben " PKK'yı mı savunuyorsunuz?" sözleri gerilime neden oldu.

Maltepe Belediyesi'nin Kasım ayı Meclis Toplantısı'nın 1. oturumu gergin anlara sahne oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Yusuf Özgün, son günlerde yaşanan kayyum atamalarına ilişkin yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerini teröre destek vermek ve terörle, teröristlerle aralarına mesafe koymamakla suçladı. Sözlerinde meclis üyelerine hitaben "PKK'yı mı savunuyorsunuz?" sözleri mecliste gerilime neden olurken, Belediye Başkanı Esin Köymen, "Sözünüzü geri alacaksınız. Meclisi PKK'lı olmakla suçlayamazsınız. Meclise hakaret etmenize izin vermiyorum. Yerinize geçin" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Maltepe Meclisinde Gerilim: 'PKK'yı mı Savunuyorsunuz?' - Son Dakika

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