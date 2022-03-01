Mamak'taki Çocuk Trafik Eğitim Parkı hizmete açılıyor - Son Dakika

Mamak Belediyesi, Trafik Eğitim Vakfı ile ortaklaşa çocukların trafik eğitimi alması, bu konuda daha da bilinçlenmesi ve trafik kurallarına duyarlı bir nesil olması hedefiyle ilçeye kazandırdığı "Çocuk Trafik Eğitim Parkı" açılış için gün sayıyor.

Mamak Belediyesi, Trafik Eğitim Vakfı ile ortaklaşa çocukların trafik eğitimi alması, bu konuda daha da bilinçlenmesi ve trafik kurallarına duyarlı bir nesil olması hedefiyle ilçeye kazandırdığı "Çocuk Trafik Eğitim Parkı" açılış için gün sayıyor. Durali Alıç Mahallesi'nde 5 bin 400 metrekarelik alanda yapımı tamamlanan ve içinde yaya geçitleri, dönel kavşaklar, konutlar, hastane, okul, anfi tiyatro, kafeterya, kule, bisiklet yolu, tren yolu, sinyalizasyonlar, yön işaretleri gibi trafik levhalarının olduğu trafik eğitim parkında, çocuklar, özel olarak dizayn edilen araçlara binerek, trafik kurallarını görerek ve yaşayarak öğrenme fırsatı yakalayacak. Şehir görünümüne sahip bu özel projede, çocukların trafikte karşılaşabilecekleri, tren istasyonu, benzin istasyonu, ilk yardım eğitim binası, trafik eğitim binası, tünel, trafik ve deprem eğitimi için eğitim alanları da bulunuyor. Çocuk Trafik Eğitim Parkı 5 Mart Cumartesi günü Saat: 14.00'da Mamaklıların hizmetine sunulacak.

"Becerilerini geliştirecekler"

Parkta çocuklar eğitim alırken, yetişkinler için de dinlenme alanları oluşturduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Gelecek nesillerin kentsel ve sosyal yaşantı içinde karşı karşıya kalacakları durumları küçük yaşlarda tecrübe etmeleri ve eğitim almaları için farklı uygulama alanları oluşturuyoruz. Bu kapsamda da minyatür bir kent oluşturduk. Çocuklarımız bu proje ile trafik bilincini geliştirip, yaya, araç trafiği ve kazalara karşı uygulamalar yaparak, günlük hayattaki becerilerini artıracaklar" dedi. - ANKARA