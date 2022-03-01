Mamak'taki Çocuk Trafik Eğitim Parkı hizmete açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Mamak'taki Çocuk Trafik Eğitim Parkı hizmete açılıyor

01.03.2022 12:59
Mamak'taki Çocuk Trafik Eğitim Parkı hizmete açılıyor

Mamak Belediyesi, Trafik Eğitim Vakfı ile ortaklaşa çocukların trafik eğitimi alması, bu konuda daha da bilinçlenmesi ve trafik kurallarına duyarlı bir nesil olması hedefiyle ilçeye kazandırdığı "Çocuk Trafik Eğitim Parkı" açılış için gün sayıyor.

Mamak Belediyesi, Trafik Eğitim Vakfı ile ortaklaşa çocukların trafik eğitimi alması, bu konuda daha da bilinçlenmesi ve trafik kurallarına duyarlı bir nesil olması hedefiyle ilçeye kazandırdığı "Çocuk Trafik Eğitim Parkı" açılış için gün sayıyor.

Mamak Belediyesi, Trafik Eğitim Vakfı ile ortaklaşa çocukların trafik eğitimi alması, bu konuda daha da bilinçlenmesi ve trafik kurallarına duyarlı bir nesil olması hedefiyle ilçeye kazandırdığı "Çocuk Trafik Eğitim Parkı" açılış için gün sayıyor. Durali Alıç Mahallesi'nde 5 bin 400 metrekarelik alanda yapımı tamamlanan ve içinde yaya geçitleri, dönel kavşaklar, konutlar, hastane, okul, anfi tiyatro, kafeterya, kule, bisiklet yolu, tren yolu, sinyalizasyonlar, yön işaretleri gibi trafik levhalarının olduğu trafik eğitim parkında, çocuklar, özel olarak dizayn edilen araçlara binerek, trafik kurallarını görerek ve yaşayarak öğrenme fırsatı yakalayacak. Şehir görünümüne sahip bu özel projede, çocukların trafikte karşılaşabilecekleri, tren istasyonu, benzin istasyonu, ilk yardım eğitim binası, trafik eğitim binası, tünel, trafik ve deprem eğitimi için eğitim alanları da bulunuyor. Çocuk Trafik Eğitim Parkı 5 Mart Cumartesi günü Saat: 14.00'da Mamaklıların hizmetine sunulacak.

"Becerilerini geliştirecekler"

Parkta çocuklar eğitim alırken, yetişkinler için de dinlenme alanları oluşturduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Gelecek nesillerin kentsel ve sosyal yaşantı içinde karşı karşıya kalacakları durumları küçük yaşlarda tecrübe etmeleri ve eğitim almaları için farklı uygulama alanları oluşturuyoruz. Bu kapsamda da minyatür bir kent oluşturduk. Çocuklarımız bu proje ile trafik bilincini geliştirip, yaya, araç trafiği ve kazalara karşı uygulamalar yaparak, günlük hayattaki becerilerini artıracaklar" dedi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı

Mamak Belediyesi, Hastane, Tragger, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mamak'taki Çocuk Trafik Eğitim Parkı hizmete açılıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:56 Küçük oğlunun tedavisi için taşındıkları Bursa'da, büyük oğlunun ölümüne şahit oldu
12:52 Ukrayna Polonya sınırında insanlık dramı! Afrikalı öğrencilere ırkçılık yapıldığı iddia edildi
12:51 Burası Kiev'in çocuk hastanesi: Kanser hastası çocuklar bodrumlarda tedavi görüyor!
12:37 Zelenski'den dünyaya çağrı: 5 günde 56 füze atıldı, Ruslara gökyüzünü kapatın
12:35 Rus milyarderlerden tepkiler arka arkaya geliyor! Ukrayna'nın işgali için: Biz bu savaşa karşıyız
12:31 Zelenski'ye suikast düzenleyecek Wagner üyeleri yakalandı! Aylık 60 dolara savaştıkları öğrenildi
12:29 Avrupa panik halinde! Putin'in 'Şeytanları' İngiltere'ye sadece 20 dakikada ulaşabiliyor
12:27 Çok eşliliğe inanan piskopos 27 farklı kadından 150 çocuk yaptı! Hikayesini duyanlar çok şaşırdı
12:05 Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uydu terminali Ukrayna'ya ulaştı! Ukrayna'dan üst düzey teşekkür
11:01 Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenciler, saldırı anlarını anlattı: Şu anda füze saldırısı altındayız, belki bu son videomuz olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 13:05:26. #1.13#
SON DAKİKA: Mamak'taki Çocuk Trafik Eğitim Parkı hizmete açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement