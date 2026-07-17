Manavgat\'a Yeni Jandarma Teğmen Atandı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığına Jandarma Teğmen Oğuz Aktop atandı.

Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı'nda 2 yıldır görev yapan Jandarma Üsteğmen Enes Kürklü'nün tayininin çıkmasıyla boşalan yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Kısım Amiri Jandarma Teğmen Oğuz Aktop atandı. 2025 yılı Ağustos ayında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden başarı ile mezun olan Oğuz Aktop, 2025 Aralık ayında Jandarma Komando Eğitim ve Okul Komutanlığında Komando kursunu tamamladı. 2026 yılı Ocak ayında ilk görev yeri olarak Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Kısım Amiri olarak atanan Aktop, 6 aylık görev sonrası Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığına Karakol Komutanı olarak atandı. - ANTALYA