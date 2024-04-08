Manavgat Belediye Başkanı Genç Pehlivanları Ziyaret Etti

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Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "11. Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri" öncesinde antrenman yapan genç pehlivanları ziyaret etti. Kara, "Çocuklarımız hayatın her alanında başarıya odaklanmalı. Bizler de Manavgat Belediyesi olarak onlara destek olacağız ve kentimizin adı şampiyonluklarla, başarılarla anılacak" dedi.

Başkan Kara, 10-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılması planlanan "11. Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri"ne hazırlanan pehlivanların antrenmanına konuk oldu. Manavgat Belediyesi Binası önünde gerçekleşen antrenmanı takip eden Kara, tüm genç sporcularla sohbet ederek, hazırlıklar hakkında Güreş Koordinatörü Abdullah Seçim'den bilgi aldı.

Kendisinin de okul yıllarında minder güreşiyle ilgilendiğini ve birçok müsabakaya katıldığını belirten Başkan Kara, spora ve sporcuya her zaman destek vereceğini vurgulayarak genç pehlivanlardan şampiyonluk sözü aldı. Kara, şunları söyledi:

" 'Akdeniz'in Kırkpınar'ı olarak adlandırılan 'Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri' öncesinde sporcu kardeşlerimizi ziyaret ederek moral ve destek vermek istedik. Manavgat'ımız, gençlerin ve çocuklarının başarılarıyla anılan bir kent olacak. Bütün hedefimiz de bu yönde. Çocuklarımız hayatın her alanında başarıya odaklanmalı. Bizler de Manavgat Belediyesi olarak onlara destek olacağız ve kentimizin adı şampiyonluklarla, başarılarla anılacak. Müsabakalara katılacak olan tüm sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum. Ata sporumuza katkı sağlayacak tüm çalışmaları özenle yerine getireceğiz."