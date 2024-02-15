Manavgat Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde vatandaşlara çay-simit ikramında bulundu.
Manavgat Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü için Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda "Ben Seni Bir Parça Simit Bir Bardak Çayla Sevdim" sloganıyla vatandaşlara simit ve çay ikramında bulundu. Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinliğe belediye başkan yardımcıları Mustafa Ceylan ve İsmail Hakkı Ödevoğlu da katıldı. Vatandaşlar, başkan yardımcıları ve belediye personeliyle hatıra fotoğrafları çektirdi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sevgi ve barış ortamının her zaman bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Başkan Sözen, "Üst üste aldığımız acı haberler içimizi acıtsa da, insanlarımızın gülmeye, sevinmeye, paylaşmaya ihtiyaçları var. Her şeyin temelinde sevgi olmalıdır. Manavgat sevdamız da hiç bitmeyen, katlanarak artan bir sevgidir. Tüm Manavgat halkının Sevgililer Günü'nü kutlarım" dedi. - ANTALYA
Son Dakika › Yerel › Manavgat Belediyesi Sevgililer Günü'nde Vatandaşlara Çay-Simit İkramında Bulundu - Son Dakika
Enerji Bakanı: Erzincan'daki heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var, arama faaliyetleri dikkatli şekilde yürütülüyor
İstanbul Valiliği, okulların deprem durumuna ilişkin raporunu kamuoyuna açıkladı. İstanbul'daki riskli ve boşaltılan okul sayısını açıklayan İstanbul Valiliği, yapılan incelemede okulların 1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir'' ifadelerini kullandı.
CHP'de aday belirleme süreci tartışmaları sonrası istifa eden eski genel sekreter ve milletvekili Gürsel Tekin, konuk olduğu programda parti yönetimini topa tuttu. Masayı yumruklayarak konuşan Tekin, "40 yıldır CHP'deyim ben böyle bir dönem görmedim" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Merkezi Yönetim bütçe açığı Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 367.5 artışla 150.72 milyar lira oldu. Bu dönemde faiz dışı açık ise 29.63 milyar liraya ulaştı.
Mevcut Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün yeniden aday gösterilmesinin ardından 'Dikili kararı yeniden değerlendirilsin, hatadan dönülsün' diyen Osman Özgüven, CHP'ye sert eleştirilerde bulunarak istifa etti.
Erzincan İliç'teki maden sahasında yaşanan toprak kaymasında kayıp 9 işçiye üçüncü günde de ulaşılamadı. Kurtarma çalışmaları yaklaşık 1000 personelle devam ederken, olayla ilgili gözaltına alınan kişilerin sayısı 8'e yükseldi. Öte yandan toprak altında kalan yakınlarının kurtulacağı umudunu yavaş yavaş kaybetmeye başlayan bazı ailelerin "Orada yaşayan biri yok, birbirimizi kandırmayalım" diyerek feryad ettiği görüldü.
Etimesgut Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında bir konuşma yapan CHP lideri Özgür Özel, Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu'nu anons ederken oynadığı rollere atıfta bulunarak "Ona bakınca kahraman Türk polisini görüyorum. Ona bakınca valiyi görüyorum" dedi.
TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisindeki rolüyle tanınan ve Cannes Film Festivali'nde ödül alan Merve Dizdar, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Cihan Ayger ile ilişkisini ilan etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?