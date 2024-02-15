Manavgat Belediyesi Sevgililer Günü'nde Vatandaşlara Çay-Simit İkramında Bulundu - Son Dakika
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Manavgat Belediyesi Sevgililer Günü'nde Vatandaşlara Çay-Simit İkramında Bulundu

Manavgat Belediyesi Sevgililer Günü\'nde Vatandaşlara Çay-Simit İkramında Bulundu

Manavgat Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği etkinlikte vatandaşlara çay ve simit ikramında bulundu. Belediye başkanı, sevgi ve barışın her zaman bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

15.02.2024 11:57  Güncelleme: 12:04
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Manavgat Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde vatandaşlara çay-simit ikramında bulundu.

Manavgat Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü için Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda "Ben Seni Bir Parça Simit Bir Bardak Çayla Sevdim" sloganıyla vatandaşlara simit ve çay ikramında bulundu. Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinliğe belediye başkan yardımcıları Mustafa Ceylan ve İsmail Hakkı Ödevoğlu da katıldı. Vatandaşlar, başkan yardımcıları ve belediye personeliyle hatıra fotoğrafları çektirdi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sevgi ve barış ortamının her zaman bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Başkan Sözen, "Üst üste aldığımız acı haberler içimizi acıtsa da, insanlarımızın gülmeye, sevinmeye, paylaşmaya ihtiyaçları var. Her şeyin temelinde sevgi olmalıdır. Manavgat sevdamız da hiç bitmeyen, katlanarak artan bir sevgidir. Tüm Manavgat halkının Sevgililer Günü'nü kutlarım" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Manavgat Belediyesi Sevgililer Günü'nde Vatandaşlara Çay-Simit İkramında Bulundu - Son Dakika
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