Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu'ndan Neşet Ertaş anma konseri - Son Dakika
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Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu'ndan Neşet Ertaş anma konseri

Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Topluluğu, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Neşet Ertaş'ı anarak unutulmaz bir akşam yaşattı. Konser, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

14.06.2024 11:19
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Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Topluluğu, kültür ve sanat buluşmaları kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ı muhteşem bir konserle andı.

Şef Onur Gök eşliğinde sahneye çıkan 80 korist ve 11 saz sanatçısı, dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Konsere, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, oda başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar ve yüzlerce vatandaş katıldı. Dinleyenler, Türk halk müziğinin büyüleyici melodilerine ve derin duygularına kapılarak, unutulmaz bir müzikal yolculuğa çıktılar.

Şef Onur Gök yönetiminde sahneye çıkan Manavgat Belediyesi THM Korosu, Neşet Ertaş'ı anma konserinde: Şu Garip Halimden, Bir Anadan Dünyaya Gelen Yolcu, Ah yalan Dünya, Ahu Gözlerini Sevdiğim Dilber, Kendim Ettim Kendim Buldum, Kesik Çayır, Nar Danesi, Dane Dane Benleri Var, Şad olup Gülmedim, Cahildim Dünyanın Rengine kandım, Çiçekler Ekiliyor, Gönül dağı, Yazımı Kışa Çevirdin, Zahidem, Bahça Duvarından Aştım eserlerini seslendirdi. THM Korosu Solistleri unutulmaz parçaları başarıyla icra ederken, solist Serdar Ereli'nin Neşet Ertaş canlandırması dinleyenlerden tam not aldı. Konser sonrasında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Şef Onur Gök'e çiçek takdiminde bulunarak tebrik etti.

"Eserleri milyonların kalbine dokundu"

Neşet Ertaş'ın eserlerinin milyonların kalbine dokunduğunu söyleyen Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, gecede emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Kara, "Neşet Ertaş'ın bizim kültürümüzde apayrı bir yeri vardır. Neşet Baba bizim kültürümüzdür, ozanımızdır, Anadolu'nun sesidir. Bizler o kültürün çocuklarıyız, onlarla büyüdük. Eserleriyle milyonların kalplerine dokunan Neşet Ertaş'ı bu gece bir kez daha anıyoruz. Daha çok söz söyleyeceğiz. Hepinizin emeğine sağlık." ifadelerini kullandı.

Konser sonunda dinleyiciler, Türk Halk Müziği Topluluğu'na ve Şef Onur Gök'e muhteşem performanslarından dolayı teşekkür ettiler. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu'ndan Neşet Ertaş anma konseri - Son Dakika

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