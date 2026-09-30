Manavgat İtfaiyesi 42 metre merdivenli araç dahil 2 yeni araçla güçlendi - Son Dakika
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Manavgat İtfaiyesi 42 metre merdivenli araç dahil 2 yeni araçla güçlendi

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Manavgat İtfaiyesi 42 metre merdivenli araç dahil 2 yeni araçla güçlendi
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Antalya Büyükşehir İtfaiyesi için alınan 24 yeni araçtan 2'si Manavgat Birimine verildi. 42 metre merdivenli araç yüksek katlı binalarda yangın ve kurtarmada, çok maksatlı araç ise yangın, trafik kazası ve kurtarmada kullanılacak; Manavgat itfaiyesindeki araç sayısı 15'e ulaştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi için alınan son teknoloji ve tam donanımlı 24 yeni araçtan 2'si Manavgat Biriminin hizmetine verildi. Araçlardan 42 metre mafsallı merdivene sahip olanı yüksek katlı binalardaki yangın ve kurtarma çalışmalarında, çok maksatlı araç ise yangınların yanı sıra trafik kazaları ve kurtarma operasyonlarında kullanılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından itfaiye teşkilatının araç filosunu güçlendirmek amacıyla alınan 24 yeni araçtan 2'si Manavgat'ta konuşlandırıldı. Manavgat İtfaiye Birimine teslim edilen 42 metre mafsallı merdivenli itfaiye aracı ile çok maksatlı aracın kullanımı konusunda personele uygulamalı eğitim verildi.

Antalya'da gerçekleştirilen eğitimlere katılan görevliler, yeni araçların teknik özelliklerini ve kullanımını Manavgat'ta görev yapan itfaiye personeline anlattı. Eğitim kapsamında 42 metre mafsallı merdivenli aracın sepetine çıkan itfaiye görevlileri, aracın yüksekten kurtarma ve yangına müdahale özelliklerini uygulamalı olarak deneyimledi.

42 metre mafsallı merdivene sahip itfaiye aracının özellikle yüksek katlı binalarda mahsur kalan kişilerin kurtarılması ve yangınlara yüksekten müdahale edilmesinde kullanılacağı belirtildi. Çok maksatlı araçta ise yangın ve trafik kazalarına müdahalede kullanılmak üzere jeneratör, aydınlatma ekipmanları, sedyeler, hava yastıkları ve çeşitli kurtarma ekipmanlarının bulunduğu bildirildi.

Yeni araçların 25 Eylül-1 Ekim İtfaiyecilik Haftası'nda göreve başlaması ayrı bir anlam taşırken, araçların filoya katılmasıyla Manavgat İtfaiyesine bağlı Manavgat Merkez, Side ve Gündoğdu istasyonlarındaki itfaiye, öncü ve kurtarma araçlarının toplam sayısı 15'e ulaştı.

Kaynak: İHA
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