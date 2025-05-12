Manavgat'ta Anneler Günü Etkinliği Renklendi - Son Dakika
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Manavgat'ta Anneler Günü Etkinliği Renklendi

Manavgat\'ta Anneler Günü Etkinliği Renklendi

Manavgat Belediyesi, Anneler Günü etkinliği kapsamında anneleri ve çocukları bir araya getirerek çeşitli eğlenceli aktiviteler düzenledi. Etkinlikte, akrobasi gösterisi, palyaço ve konser gibi birçok etkinlik yer aldı.

12.05.2025 11:56  Güncelleme: 12:00
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Manavgat Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla anneleri ve çocuklarını unutulmaz bir günle buluşturdu. Sorgun Boğaz Otel'in yemyeşil doğasında düzenlenen "Anneler Günü Etkinliği", birbirinden eğlenceli aktiviteler ve sevgi dolu anlarla renklendi. Etkinliğe, Manavgatlı kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara'nın eşi Dr. Hacer Ceyhan Kara'nın da katılım gösterdiği etkinlikte, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, çok sayıda anne ve çocuk bir araya geldi. Etkinlik boyunca hem anneler hem de çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Akrobasi gösterisi, palyaço, bubble show ve oyun parkları gibi birçok aktiviteyle çocuklar gönüllerince eğlendi. Bu güzel gün, Selvi Baytok'un sahne aldığı konser ile taçlandı. Sevilen şarkılar eşliğinde anneler hem dans etti hem de Anneler Günü'nü doyasıya kutladı.

Etkinlikte konuşma yapan Dr. Hacer Ceyhan Kara, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, "Bana göre sevginin sınırsızı annelerde. Aynı zamanda sorumluluğun en üst düzeyi de annelerde. Biz, ölene kadar annelik görevimizi yapıyoruz. O sorumluluğu hep kalbimizde taşıyoruz. Hepimizin günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Günün anlam ve önemine ithafen Dr. Hacer Ceyhan Kara tarafından, katılımcılara karanfil dağıtıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manavgat'ta Anneler Günü Etkinliği Renklendi - Son Dakika

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