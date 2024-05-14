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- Manavgat'ta Başpehlivan İsmail Balaban

Manavgat Belediyesi 11. Yağlı Pehlivan Güreşleri sona erdi

ANTALYA - CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat Belediyesi 11. Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni Başpehlivan İsmail Balaban kazandı.

3 gün olarak planlanan ancak hava muhalefeti nedeniyle 4. güne uzayan güreşlerde, İsmail Balaban finalde Hüseyin Gümüşalan'ı yenerek altın kemeri boynuna taktı.

Manavgat Belediyesi 11. Yağlı Pehlivan Güreşleri, heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. 2013 ve 2017 yılları tarihi Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban ile Hüseyin Gümüşalan arasındaki final müsabakasında nefesler kesildi.

Yağlı Güreş'in iki favori isminin kıran kırana mücadelesi Er Meydanı'nda büyük alkış topladı. Final güreşinin normal süresinde yenişme olmadı. Yaklaşık 40 dakika süren zorlu mücadelede İsmal Balaban, rakibi Gümüşalan'ı puanlama devresinde "çangal" takarak mağlup etmeyi başardı. İsmail Balaban'a altın kemeri Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Manavgat Güreş Ağası Hasan Özden ve Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim tarafından verildi.

Hüseyin Gümüşalan, 1. turda Osman Özgün'ü, 2. turda Hamza Köseoğlu'nu 3. turda Süleyman Başar'ı, 4. turda Faruk Akkoyun'u, çeyrek finalde Yusuf Can Zeybek'i ve yarı finalde de Serdar Yıldırım'ı yendi. İsmail Balaban ise birinci turu "bay" geçerken, 2. turda Ramazan Bircan'ı, 3. turda Recep Taslak'ı, 4. turda Mustafa Batu'yu, çeyrek finalde İsmail Koç'u ve yarı finalde de Orhan Okulu'yu mağlup etti.

Eli tutulmayan ağalar

Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim, altın kemeri boynuna takan İsmail Balaban'a 500 bin lira, ikinci olan Hüseyin Gümüşalan'a 200 bin lira ve üçüncülük kürsüsünde yer alan Orhan Okulu ve Serdar Yıldırım'a 150'şer bin lira para ödülü verdi. Elmalı Güreş Ağası Hasan Çetin de tüm boylarda derece yapanlara toplamda 325 bin lira ödül verdi.

Başaltına Manavgat imzası

Manavgat Belediyesi 11. Yağlı Pehlivan Güreşleri Başaltı boyunda Manavgat Belediyesi'nin güreşçisi Kemal Şahin birinci oldu. Şahin'e altın kemerini Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın eşi Hacer Ceyhan Kara takdim etti. Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim de Şahin'e 100 bin lira ödül verdi.

"Manavgat sizlerle gurur duyuyor"

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, emeklerinden dolayı Manavgat Belediyesi personeline teşekkür etti. Başkan Kara, "Bütün güreşçilerimize teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürüm de bir aydır gece gündüz çalışan Manavgat Belediyesi emekçilerine, hepiniz sağ olun var olun. Yağmura, sele, tüm olumsuzluklara rağmen müthiş bir çalışma gösterdiniz. Emeklerinize, yüreğinize sağlık arkadaşlarım" dedi.

Lig finali Elmalı'da yapılacak

Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'yle başlayan olan CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi; 1-2 Haziran'da Şahinbey Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri, 22-23 Haziran'da Kocaeli Sekapark Yağlı Güreşleri, 20-21 Temmuz'da Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri, 16-17-18 Ağustos'ta Balıkesir 64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri ile devam edecek. Şampiyon, 6-7-8 Eylül'de 672. Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde belli olacak.

Güreşleri, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile eşi Hacer Ceyhan Kara, Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ersin Selimefendigil, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, Cw Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, efsane Başpehlivan Ahmet Taşçı, Manavgat Güreş Ağası Hasan Özden, Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim ve binlerce vatandaş yerinde izledi.