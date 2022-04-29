Manavgat'ta Ramazan boyunca 200 bin kişiye iftar verildi - Son Dakika
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Manavgat'ta Ramazan boyunca 200 bin kişiye iftar verildi

29.04.2022 11:02
Manavgat'ta Ramazan boyunca 200 bin kişiye iftar verildi

Manavgat Belediyesi'nin her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeklerinde bu yıl 200 bin Manavgatlı orucunu hep birlikte açtı.

Manavgat Belediyesi'nin her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeklerinde bu yıl 200 bin Manavgatlı orucunu hep birlikte açtı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in her gün Atatürk Kültür Merkezi önünde ve büyük mahallelerde belirlenen günlerde düzenlediği iftar yemeklerine katılan vatandaşlar, Ramazan Ayı'nı birlik ve beraberlik duygusu içerisinde geçirdi. Atatürk Kültür Merkezi önünde bir ay boyunca günlük 5 bin kişiye verilen yemeğe 150 bin kişi katılırken, Sarılar'da iki defa olmak üzere Side, Oymapınar, Taşağıl, Kızılot, Evrenseki, Çolaklı, Gündoğdu, Ilıca Mahallelerinde düzenlenen iftar yemeklerine ise toplamda 50 bin kişi katıldı.

Düzenlenen iftar yemeklerine, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, eşi Hatice Sözen, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar ve yönetimi ile muhtarlar, oda başkanları ve STK temsilcileri de katıldı. Kent halkının bütünlük içerisinde katıldığı iftar yemeklerinde Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, gelen vatandaşlarla birebir ilgilendi, hep birlikte dua etti.

"Halkın imkanlarını halka sunduk"

Ramazan Ayı boyunca kent halkıyla bir araya gelerek lokmalarını paylaştıklarını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bundan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Şükrü Sözen, "Birlik, beraberlik ve paylaşım ayımız olan Ramazan'da tüm vatandaşlarımızla birlikte olmak ve hep birlikte bu özel ayı idrak etmek bizler için büyük bir mutluluk. Ramazan Ayı boyunca 200 bin kişiyle paylaştığımız lokmalarımız, halkımızın kendi imkanlarıdır. Bizler sadece bu imkanları doğru kullanma noktasında vesileyiz. Bizlerle birlikte olan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Allah dualarımızı ve tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin. Bu vesile ile tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı da şimdiden kutluyorum" dedi. - ANTALYA

Manavgat'ta Ramazan boyunca 200 bin kişiye iftar verildi
Manavgat'ta Ramazan boyunca 200 bin kişiye iftar verildi
Manavgat'ta Ramazan boyunca 200 bin kişiye iftar verildi
Manavgat'ta Ramazan boyunca 200 bin kişiye iftar verildi
Manavgat'ta Ramazan boyunca 200 bin kişiye iftar verildi
Manavgat'ta Ramazan boyunca 200 bin kişiye iftar verildi
Manavgat'ta Ramazan boyunca 200 bin kişiye iftar verildi

YORUMLAR
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Şükrü Sözen, Manavgat, Sarılar, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Manavgat'ta Ramazan boyunca 200 bin kişiye iftar verildi - Son Dakika
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