Manavgat\'ta Trafik Kazası: Kamyonet Devrildi

Ticari araç kamyoneti devirdi

ANTALYA - Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın yandan çarptığı kamyonet devrildi.

Kaza; Hatipler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Emrullah Tamer'in kullandığı 07 BGY 889 plakalı fıat fiorina marka otomobil Muhittin Ersoy Bulvarı'nda Sarılar istikametinden D-400 Karayolu istikametine seyir halindeki Muhammet Özcan'ın kullandığı 07 LAL 24 plakalı kamyonete yandan çarptı.

Kamyonetin çarpmanın şiddetiyle devrildiği kazanın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı Kurtarma, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Her iki araç sürücüsü de sağlık ekiplerince kontrol edilirken, kendilerini iyi hissettiklerini belirterek hastaneye gitmediler.