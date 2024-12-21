Manavgat\'ta Yeni Kreş ve Gündüz Bakımevinin Temeli Atıldı

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(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile iş insanı Kadirhan Berber arasında imzalanan protokol çerçevesinde Ilıca Mahallesi'nde yapılacak Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin temeli dün atıldı. Başkan Kara, törende, "Görevi devraldığımızda 540 öğrencimize kreşlerimizde hizmet ediyorduk, bu sayıyı 740'a çıkardık. Bu kreşle, 260 öğrencimize daha eğitim imkanı sunacağız" diye konuştu.

Başkan Kara ile iş insanı Kadirhan Berber tarafından eylül ayında imzalanan protokol kapsamında Ilıca Mahallesi 805 Ada 1 Parsel üzerine 1500 metrekare olarak inşa edilecek kreş ve gündüz bakımevinin temeli atıldı.

Temel atma törenine, Başkan Kara, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, CHP Antalya Gençlik Kolları İl Başkanı Onur Kayar, iş insanı Kadirhan Berber, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, ilçedeki eğitim seferberliğine dikkati çekerek, bu yeni kreşin belediyenin altıncı kreşi olacağını belirtti. Başar, "Sosyal demokrat anlayışla, insana dokunan bir hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu hizmetimiz Çeltikçi ve Kızılot'ta da devam edecek. Bu temel atma törenimize vesile olan belediye başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, bu tesisin yapılmasında emek veren hayırsever vatandaşımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Kara konuşmasında, göreve geldiklerinden itibaren eğitime verdikleri önemin altını çizerek, "Görevi devraldığımızda 540 öğrencimize kreşlerimizde hizmet ediyorduk, bu sayıyı 740'a çıkardık. Bu kreşle, 260 öğrencimize daha eğitim imkanı sunacağız. Kreşlerimizde; sağlıklı, temiz, güzel bir ortamda, pırıl pırıl öğretmenlerimizle çocuklarımızı yetiştireceğiz. Özellikle bölgemizdeki çalışan annelerimiz için vazgeçilmez bir durum. Beşinci yılımızda beş kreşi açmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Kara, kreşin yanı sıra ilçeye kazandırılacak diğer projelere de değinerek, "Emekçi arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Önümüzdeki günlerde yeni halk lokantalarımızı açacağız, otizm merkezi, spor salonu gibi birçok projenin temellerini atacağız" diye konuştu.