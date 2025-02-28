Manda Yetiştiriciliği İçin Araştırma Gezisi

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Çaycuma Kaymakamlığı, ilçede manda yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, meraların ıslah edilmesi ve tarımda sürdürülebilir, çevre dostu sistemlerin kullanılması amacıyla çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, coğrafi işaretli manda yoğurdunun markalaşması ve katma değerinin artırılması hedefiyle 27 Şubat 2025 tarihinde Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'ne bir araştırma ve inceleme gezisi düzenlendi.

Geziye, Çaycuma Kaymakamlığı Proje Ofisi Koordinatörü Vedat Semerci, Zonguldak İl Tarım ve Orman Şube Müdürü Erhan Akgün, Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Veteriner Birkan Şahin, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Sayman Üyesi Cevat Tan, Zonguldak İli Damızlık Manda Yetiştiriciliği Başkanı Memduh İnam, Çaycuma Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Soner Pat ile manda yetiştiricileri ve köy muhtarları katıldı.

Ziyaret sırasında modern hayvancılık teknikleri, manda yetiştiriciliğinde sürdürülebilir üretim yöntemleri ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projeler incelendi. Katılımcılar, besicilikte kullanılan yenilikçi sistemler ve verimli mera yönetimi hakkında detaylı bilgi aldı. - ZONGULDAK