Mandaların Büyüleyici Yolculuğu - Son Dakika
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Yerel

Mandaların Büyüleyici Yolculuğu

Mandaların Büyüleyici Yolculuğu

Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'nda mandaların sağım yolculuğu, belgesel görüntüleri sunuyor.

06.05.2025 11:06
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Kayseri'de deniz seviyesinden yaklaşık bin 73 metre yükseklikte yer alan ve Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen göç rotası üzerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı'nda mandaların sağım yolculuğu, Afrika'da çekilen belgeselleri aratmıyor.

Uluslararası öneme sahip sulak alan olarak tanımlanan ve Erciyes'in eteklerinde yer alan Hürmetçi Sazlığı; Kayseri'nin 13 kilometre güneybatısında Hürmetçi ile Karpuzsekisi Mahalleleri arasında bulunuyor. Erciyes Dağı eteğinde yaban hayatı açısından da önemli bir yer tutan Sultan Sazlığı'nda mandaların merada otladıktan sonra sağım için sahiplerinin yanına giderken sudan geçme anları ise izleyenleri hayran bırakıyor. Bölge Afrika'da çekilen belgeselleri aratmayan görüntüleri izlemek isteyen yerli ve yabancı turistler ile fotoğrafçıların yoğun ilgisini görüyor.

Mandaların belgeselleri aratmayan yolculuğu, havadan görüntülendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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