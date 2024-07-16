Mandela'nın torunu Filistin'e destek için İstanbul'a geliyor

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Mandela'nın torunu Filistin'e destek için İstanbul'a gelecek.

İsrail takımının Paris'teki Olimpiyat Oyunları'na katılmasını engellemek ve çifte standartları ortaya çıkarmak adına Uluslararası Olimpiyat Komitesi binasının önünden başlayacak olan ve protesto öncesi Avrupa Müslüman Forumu İstanbul'da bir araya gelecek. Moderatörlüğünü Nelson Mandela'nın torunu Nkosi Mandela'nın yapacağı etkinlik 18 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. - İSTANBUL