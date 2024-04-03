Manisa Barosu, Avukat Ergün Tok'un Soma'da saldırıya uğramasına tepki gösterdi

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Manisa Barosu, Soma'da Avukat Ergün Tok'un baktığı bir boşanma davasında tehdit edilmesi ve ardından saldırıya uğramasın tepki gösterdi. Manisa Baro Başkanı Ümit Rona, "Avukatların cesareti sınanmamalıdır. Avukatlar davanın tarafı değil vekilidir. Kamuoyunun bilmesi gereken bir şey var. Eğer avukatlar olmazsa, sizin yargı camiasındaki nefesiniz kesilir. Başınıza bir şey geldiğinde adaletin nefesi kesilir" dedi.

Avukat Ergün Tok, Soma'da baktığı boşanma davasında taraflardan birinin saldırısına uğradı. Saldırıyı düzenleyen iki kişi tutuklandı.

Manisa Barosu, Avukat Tok'un saldırıya uğramasına bugün adliye binası önünde yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Manisa Baro Başkanı Ümit Rona yaptığı açıklamada, son dönemde avukatlara yönelik şiddet olaylarının arttığını söyledi. İki gün önce meslektaşları avukat Ergün Tok'a Soma'da bir saldırı yapıldığını kaydeden Rona, Bu saldırı meslektaşımıza yönelik avukatlık mesleğini yapmasından kaynaklanan bir saldırıydı. Meslektaşımız bir boşanma davasında taraf vekili olarak yer aldığı bir dosyada davadan çekilmesi istenilmiş başına geleceklerle ilgili tehdit edildiği bilgisi geldi" dedi.

"MESLEKTAŞIMIZ DİK DURDUĞU İÇİN SALDIRIYA UĞRAMIŞTIR"

Rona şunları söyledi:

"Meslektaşımız burada dik durduğu için saldırıya uğramıştır. Kamuoyunun şunu bilmesi gerekir; avukatlara yönelik saldırılar avukatlara görevlerinden dolayı yapılan saldırılar hakaretler tehditler diğer yargı mensuplarına yani hakim savcı meslektaşlarımıza saldırılarla eş değerdir. Bu konuda kamuoyunun bilinçlenmesi gerekir. Avukatların cesareti sınanmamalıdır. Onların koruyacak güçleri vardır fakat avukatlar davanın tarafı değil vekilidir. Sizlerin boşanma davasının sebebi avukatlar değildir. İcra takibinin borçlusu sebebi avukatlar değildir. İcra takibinin alacaklısı avukatlar değildir. Ceza davasında gerek müdahil vekilliği müşteki vekilliği gerekse sanık vekilliği gerekse şüpheli vekilliğinde meslektaşlarımız tarafın vekilliğini üstlenirler.

"SALDIRGANLARIN BİLE AVUKATA İHTİYACI VAR"

Taşımış olduğumuz bu cübbenin ağırlığını biliyoruz. Kamuoyunun bilmesi gereken bir şey var. Eğer avukatlar olmazsa, sizin yargı camiasındaki nefesiniz kesilir. Başınıza bir şey geldiğinde adaletin nefesi kesilir. Avukatlara yönelik saldırılarda bilinmesi gereken şudur ki; dün yaşanan tutuklama örneğinde görüldüğü üzere gözaltına alınan ve saatlerce avukat beklediler. Bu saldırganların bile bilmesi gereken bir şey var ki sizin de avukata ihtiyacınız olduğunu şimdi daha iyi anladınız mı? Başınıza bir şey geldiğinde mutlaka ve mutlaka yanınızda yine avukatlar olacak. Bu saldırının halkın kendisine yapılan bir saldırı olduğunu unutmaması gerekir."

Saldırıya uğrayan avukat Ergün Tok ise, "Bu saldırı girişimi sonucunda beni yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Yapılması gerekenler yapıldı" dedi.