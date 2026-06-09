Manisa'da Ferdi Zeyrek vefatının birinci yılında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da Ferdi Zeyrek vefatının birinci yılında anıldı

Manisa\'da Ferdi Zeyrek vefatının birinci yılında anıldı
09.06.2026 18:28  Güncelleme: 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçen yıl evinin havuzunda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ölümünün birinci yılında düzenlenen tören ve mevlit programıyla anıldı. Törene eşi ve kızı da katıldı.

Geçtiğimiz yıl evinin bahçesindeki havuzun motor bölümünde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, vefatının birinci yılında düzenlenen törenlerle anıldı.

Geçtiğimiz yıl 9 Haziran'da evinin bahçesindeki havuzun motor kısmında elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ölümünün birinci yıldönümünde düzenlenen törenlerle anıldı. Anma programının ilk adresi Manisa Büyükşehir Belediyesi önü oldu. Törene merhum başkanın eşi Nurcan Zeyrek ile kızı Nehir Zeyrek de katıldı. Nurcan Zeyrek ve Nehir Zeyrek'in tören alanına gelişi vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Belediye önünde gerçekleştirilen törende Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu birer konuşma yaparak Zeyrek'i rahmet ve özlemle andı.

Program kapsamında Yusuf Kocademir tarafından dua edildi. Duanın ardından törene katılanlar, Ferdi Zeyrek'in fotoğrafının önüne karanfiller bırakarak merhum başkanı andı. İlk karanfilleri merhum başkanın eşi Nurcan ve kızı Nehir Zeyrek bıraktı. Anne ve kız daha sonra birbirlerine sarılarak duygu dolu anlar yaşadı.

Belediye önündeki anma programının ardından vatandaşlar Hatuniye Camii'nde okutulan mevlid-i şerife katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ferdi Zeyrek, 3. Sayfa, Politika, Belediye, Manisa, Tören, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa'da Ferdi Zeyrek vefatının birinci yılında anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da sıcaklar aniden yükseldi, termometre 42 dereceyi gösterdi Aydın'da sıcaklar aniden yükseldi, termometre 42 dereceyi gösterdi
Kaçarken yakalanan şüpheliden ilginç savunma: Şansımı denedim Kaçarken yakalanan şüpheliden ilginç savunma: Şansımı denedim
Zonguldak’ta 2008’de kaybolan ’Kirpi’ Ahmet Yılmaz cinayetinde 4 sanık ilk kez hakim karşısında Zonguldak'ta 2008'de kaybolan 'Kirpi' Ahmet Yılmaz cinayetinde 4 sanık ilk kez hakim karşısında
ABD Başkanı Trump’tan Netanyahu’ya İran’a saldırı uyarısı: Çok yakın zamanda yalnız kalabilirsin ABD Başkanı Trump'tan Netanyahu'ya İran'a saldırı uyarısı: Çok yakın zamanda yalnız kalabilirsin
Bakan Şimşek: Sene sonu kira enflasyonu yüzde 30-35 aralığına iner Bakan Şimşek: Sene sonu kira enflasyonu yüzde 30-35 aralığına iner
Fenerbahçe’de kesin seçim sonuçları açıklandı Fenerbahçe'de kesin seçim sonuçları açıklandı

18:29
İrfan Can Kahveci’nin Dünya Kupası imajı büyük beğeni topladı
İrfan Can Kahveci'nin Dünya Kupası imajı büyük beğeni topladı
17:55
Kılıçdaroğlu’nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı
Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı
17:52
Fenerbahçe’de Guendouzi için karar çıktı
Fenerbahçe'de Guendouzi için karar çıktı
17:44
Boşandığı eşi tarafından kezzaplı saldırıya uğrayan kadın hastanede hayatını kaybetti
Boşandığı eşi tarafından kezzaplı saldırıya uğrayan kadın hastanede hayatını kaybetti
17:35
Kurtulmuş’tan fezleke mesajı: Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar
Kurtulmuş’tan fezleke mesajı: Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar
17:35
Muhareem İnce’den günler sonra çağrı: Arınmak yetmez yüzleşmek zorundayız
Muhareem İnce'den günler sonra çağrı: Arınmak yetmez yüzleşmek zorundayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 19:10:58. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa'da Ferdi Zeyrek vefatının birinci yılında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.