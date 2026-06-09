Manisa\'da Ferdi Zeyrek vefatının birinci yılında anıldı

Geçtiğimiz yıl evinin bahçesindeki havuzun motor bölümünde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, vefatının birinci yılında düzenlenen törenlerle anıldı.

Geçtiğimiz yıl 9 Haziran'da evinin bahçesindeki havuzun motor kısmında elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ölümünün birinci yıldönümünde düzenlenen törenlerle anıldı. Anma programının ilk adresi Manisa Büyükşehir Belediyesi önü oldu. Törene merhum başkanın eşi Nurcan Zeyrek ile kızı Nehir Zeyrek de katıldı. Nurcan Zeyrek ve Nehir Zeyrek'in tören alanına gelişi vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Belediye önünde gerçekleştirilen törende Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu birer konuşma yaparak Zeyrek'i rahmet ve özlemle andı.

Program kapsamında Yusuf Kocademir tarafından dua edildi. Duanın ardından törene katılanlar, Ferdi Zeyrek'in fotoğrafının önüne karanfiller bırakarak merhum başkanı andı. İlk karanfilleri merhum başkanın eşi Nurcan ve kızı Nehir Zeyrek bıraktı. Anne ve kız daha sonra birbirlerine sarılarak duygu dolu anlar yaşadı.

Belediye önündeki anma programının ardından vatandaşlar Hatuniye Camii'nde okutulan mevlid-i şerife katıldı. - MANİSA