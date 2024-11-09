Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'ten 10 Kasım Mesajı: "Laik Türkiye Cumhuriyeti'nin Bekçileri Olacağımıza Söz Veriyorum"

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 86'ncı yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Ata'mızın yolundan yılmadan, yorulmadan yürüyeceğimize, ülkemizi muasır medeniyet seviyesine çıkarmak için çok çalışacağımıza, çağdaş, demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin bekçileri olacağımıza söz veriyorum" dedi.

Başkan Zeyrek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 86'ncı yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' sözünü hayata geçirmek için çok badireler atlatmış, çok bedeller ödemiş ancak halkın egemenliğini mutlak ve sarsılmaz güç olarak ortaya koymuştur. Bugün bize düşen görev; sözün, yetkinin ve kararın halkın olduğu, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma yolunda çok çalışarak, sorumluluğumuzu yerine getirmektir. Günümüz koşullarında bu sorumluluk, sadece ülkemiz için değil yakın coğrafyamız ve dünyamız için de karanlıktan çıkış yoludur. Kentlerimiz ve ülkemiz için çalışırken yol göstericimiz de Mustafa Kemal Atatürk oldu. Zira, 'kimsesizlerin kimsesi' olan Cumhuriyeti bize armağan etti. Biz bu kıymetli armağanın değerini bir an dahi unutmadan, onu daha da güçlendirip, yücelterek bizden sonraki nesillere bırakacağız. Ata'mızın yolundan yılmadan, yorulmadan yürüyeceğimize, ülkemizi muasır medeniyet seviyesine çıkarmak için çok çalışacağımıza, çağdaş, demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin bekçileri olacağımıza söz veriyorum. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."