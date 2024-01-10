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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, şehit Enis Budak'ın isminin sokağa verilmesi için çalışma yapıldığını açıkladı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, şehit Enis Budak'ın isminin sokağa verilmesi için çalışma yapıldığını açıkladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, yeni yılın ilk meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Manisalı şehit Enis Budak'ın isminin baba ocağının olduğu sokağa verilmesi için çalışma yapıldığını ifade etti. Güzgülü ayrıca, diğer şehitlerimiz için başsağlığı dileklerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, şehit Enis Budak\'ın isminin sokağa verilmesi için çalışma yapıldığını açıkladı
10.01.2024 - 12:52,
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, yeni yılın ilk meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Manisalı şehit Enis Budak'ın isminin baba ocağının olduğu sokağa verilmesi için çalışma yapıldığını ifade etti.

Sözlerine şehitleri anarak başlayan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, "2023 yılını ne yazık ki daha çok acı olaylarla ve üzüntülerle geride bıraktık. Geçtiğimiz ay Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin alçak saldırısı sonucu Manisalı hemşerimiz Enis Budak'la birlikte 12 kahramanımızı şehit verdik. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum. Manisalı şehidimiz Enis Budak'ın isminin baba ocağının olduğu sokağa verilmesi için gerekli çalışmayı yaptığımızı da belirtmek istiyorum. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi.

Annesini kaybeden Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile ağabeyini kaybeden Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'e başsağlığı dileklerini de ileten Güzgülü, "Geçtiğimiz günlerde Hakkın rahmetine kavuşan Kula Belediye Başkanımız Hüseyin Tosun'un annesi Naime Tosun'a, Manisa İl Emniyet Müdürümüz Fahri Aktaş'ın ağabeyi Adnan Aktaş'a, Saruhanlı Belediye Başkanımız Zeki Bilgin'in ağabeyi Necati Bilgin'e ve yaşamını yitiren tüm hemşerilerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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