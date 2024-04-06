Manisa Büyükşehir Belediyesi Kadir Gecesi İftar Programı Düzenledi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek öncülüğünde Kadir Gecesi dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda iftar yemeği düzenlendi. Binlerce Manisalının katılımıyla düzenlenen iftar yemeğinin ardından Manisalılara seslenen Başkan Ferdi Zeyrek, Bayramda 3 gün boyunca vatandaşların ulaşımdan ücretsiz olarak faydalanacağının müjdesini verdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda iftar programı düzenledi.. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek öncülüğünde gerçekleşen iftar yemeğine Başkan Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi personelleri ve binlerce Manisalı vatandaş katıldı. İftar öncesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından musiki konseri düzenlendi. Akşam ezanı ile birlikte eller semaya açılarak dua edildi, oruçlar açıldı. İftar yemeğinin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, bir konuşma yaptı. Ferdi Zeyrek, iftar sonrasında yaptığı konuşmada, "Sevgili dostlarım, sevgili hemşerilerim. Hepinizin ayaklarına sağlık. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede soframızı paylaştık. Bu gece Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece. Tüm duaların kabul olduğu bu mübarek gecede ben de şöyle dua ediyorum. İnşallah Allah'ım beş yıl boyunca Manisa'mıza layıkıyla hizmet etmeyi bizlere nasip eder. İnşallah halkımın parasını halk için harcamayı bizlere nasip eder. Attığımız her imzada 1 buçuk milyon insanın vebalini taşımayı nasip eder. Bu süreçte Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kapısı 7/24 vatandaşlarımıza açık olacak. Her zaman misafirimizsiniz, misafirim olacaksınız. Bu sofraların daim olması dileğiyle, sağlıkla, sıhhatle önümüzdeki günlerde yaşayacağımız Ramazan Bayramımız şimdiden mübarek olsun. Nice nice bayramları inşallah hep birlikte mutlulukla sağlıkla yine bu sofralarda yine güzel Manisa'da hep birlikte kutlamak bizlere nasip olsun. Önümüzdeki haftadan itibaren de Mesir Festivali haftası başlayacak. Sanatçılar gelecek, şehrimin dört bir yanında karnaval havasını bu yıl hep birlikte kutlayacağız. Sizlere küçük bir sürpriz yapalım istedik. Bayramda Manisa Büyükşehir Belediyesinin sizlere ufak bir hediyesi olarak, şehrimizin her yerinde ulaşım 3 gün boyunca ücretsiz olacak. Güle güle, çoluğunuz çocuğunuzla, ailenizle, her yere gidin herkesle bayramlaşın ve rahatça gezebilin diye böyle bir şey düşündük. Böyle bir bayram hediyesi Manisa'mızdaki 1 buçuk milyon insanımıza vermek istedik. Artık devletin parası halkımın parası bundan sonra her zaman bu şekilde halk için kullanılacak. Hep birlikte böyle Halil İbrahim sofralarında buluşmayı diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum, tekrardan hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu.
Başkan Zeyrek, konuşmasının ardından sema gösterisini izledi. Vatandaşların hatıra fotoğrafı isteklerini de geri çevirmeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi. - MANİSA
Son Dakika › Yerel › Manisa Büyükşehir Belediyesi Kadir Gecesi İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında 28 Mart Perşembe günü Bursa'da miting düzenleyecek. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhurbaşkanının Bursa'ya gelmesinin önemini vurgulayarak, tüm vatandaşları mitinge davet etti.
31 Mart'ta yapılacak seçimlerle ilgili İstanbul'da asılan afişler gündem oldu. Afişlerde CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yanında ''Seni sırtından hançerleyenlere oy yok'' ifadesi yer aldı. Afişlerin altında ''Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'' yazarken konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Obilet'in verilerine göre, yerel seçimler nedeniyle vatandaşlar memleketlerine oy kullanmak için seyahat etti. En yoğun seyahat hareketliliği Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşandı. Oy kullanmak için dönen vatandaşlar genellikle otobüs ve uçakla seyahat etti. Online bilet satışlarında en çok artış olan iller ise Siirt, Ağrı, Batman, Mardin, Muş, Kars, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat oldu.
Çin'in Pakistan Büyükelçiliği, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen terör saldırısında 5 Çin vatandaşı ile bir Pakistanlının hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırı, Çin'in inşa ettiği Dasu Hidroelektrik Projesi'ne ait bir araca yapıldı. Çin Büyükelçiliği, saldırı sonrası Pakistan ile birlikte çalıştıklarını belirtti ve güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti. Seçer, gelecek dönemde hayata geçirecekleri projeleri anlattı ve yerel seçimlere ilişkin konuştu.
Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Kayı Mahallesi seçim ofisinde dava arkadaşlarıyla coşkulu bir buluşma gerçekleştirdi. Buluşmada, Oğuz'a büyük bir destek verildiği görüldü. Oğuz, konuşmasında vatan, millet ve memleket sevgisi üzerine vurgu yaparak, seçime güçlü bir şekilde hazır olduklarını belirtti. Ayrıca, Cumhur İttifakı'nın önemine değinen diğer parti temsilcileri de birlik ve beraberlik mesajları verdi.
289 metrelik Dali adlı konteyner gemisi, Baltimore limanından Sri Lanka'ya doğru yolculuk yaparken güç kaybı yaşayarak Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptı. Köprüde çalışan 6 işçi kayboldu ve gemi köprüyü yıkarak nehrin sularına döküldü. Baltimore Limanı'nın önemli bir etkilenme riski olduğu belirtiliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?