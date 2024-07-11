Manisa Büyükşehir Belediyesi KPSS Sınavına Destek Veriyor

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Pazar günü yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda da (KPSS) Manisalıları yalnız bırakmayacak. Ulaşım anlamında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için gerekli tedbirleri alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, sınav yerlerinde, memur adaylarına çay, su, limonata ve kahve ikramında bulunacak.

Yüz binlerce memur adayının büyük umutlarla hazırlandığı KPSS, 14 Temmuz Pazar günü yapılacak. Manisa'da da yaşanan sınav heyecanında Manisa Büyükşehir Belediyesi, memur adaylarını yalnız bırakmayacak. Ulaşım anlamında bir sorun yaşanmaması için gerekli tedbirleri alan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, sınav yerlerinde memur adaylarına da ikramda bulunacak. Sınav günü Manisalıların yanında olacaklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, "Evlatlarımızın büyük bir umutla hazırlandığı kamu personeli seçme sınavında ulaşım anlamında herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli önlemleri aldık. Trafik yoğunluğunun yaşandığı ana arter ve yoğunluk yaşanan otobüs duraklarında zabıta ekiplerimiz hazır olacak ve otobüs seferlerinin aksamadan yapılmasını sağlayacak. Sınav günü vatandaşlarımız, ulaşım anlamında taleplerine 444 99 45 numaralı hatta iletmeleri durumunda ekiplerimiz, hızla destek verecek. Bunun yanı sıra, belirlediğimiz sınav yerlerinde memur adaylarımıza çay, su, limonata ve kahve ikramında bulunağız. Memur adaylarımıza da başarılar diliyorum" dedi. - MANİSA