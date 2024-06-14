Manisa Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen paketi desteği sağladı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen paketi desteği sağladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen paketi desteğinde bulundu. Dayanışma ve paylaşmanın yaşandığı bu önemli günlerde, içerisinde 11 çeşit gıda ve hijyen ürünlerinin yer aldığı paketi ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim ettiklerini belirtti.

14.06.2024 16:23
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen paketi desteğinde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, dayanışma ve paylaşmanın yaşandığı bu önemli günlerde, içerisinde 11 çeşit gıda ve hijyen ürünlerinin yer aldığı paketi ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim ettiklerini belirtti.

Kurban Bayramı öncesi desteğe ihtiyacı olan 3 bin aileyi yalnız bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, gıda ve hijyen paketi desteğinde bulundu.

Dayanışma ve paylaşmanın yaşandığı bu önemli günlerde, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in talimatıyla yurttaşlara destekte bulunduklarını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert sözlerini şöyle sürdürdü: "15 ilçemizde, Gıda Bankaları vesilesiyle bu desteğimizi sağlıyoruz. Merkez ilçelerimizde ise vatandaşlarımızın bizzat hanelerine giderek dağıtımları yapıyoruz. Başkanımız Ferdi Zeyrek önderliğinde başlattığımız kurban bağışı kampanyamız da sürüyor. Yurttaşlarımız bu kampanyamıza da destek olmak isterlerse, 444 99 45 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirler. Bu vesileyle, tüm yurttaşlarımızın bayramını kutluyorum." Dağıtımı yapılan pakette yer alan ürünler hakkında da bilgi veren Sert, 11 çeşit gıda ve hijyen ürününün yurttaşlarımıza dağıtıldığını belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen paketi desteği sağladı - Son Dakika

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