Manisa Büyükşehir yaşlıları unutmadı - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesinin İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu sakinleri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Haftası dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ve daire başkanlarını ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle İsmail Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu sakinlerine ziyarette bulundu. Hazırlanan programda ilk olarak güzel bir mangal ziyafeti çeken huzurevi sakinleri, ardından da Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nın seslendirdiği güzel şarkılarla eğlendi. Huzurevi sakinlerini bu özel günde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy yalnız bırakmadı. Programda konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla sizleri ziyaret ederek, bu güzel havada birlikte yemek yemek istedik. Dünya Yaşlılar Günü'nüz kutlu olsun. Burada çalışan arkadaşlara personelimize teşekkür etmek istiyorum. Pandemi sürecinde buradaki hiçbir yaşlımız hastalanmadan bu süreci devam ettiriyoruz. Sabırlarından dolayı da burada bulunan büyüklerimizi kutluyorum. İnşallah hep birlikte burada bu süreci atlatacağız. Zor bir süreç, ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla sizlere burada iyi bir ev ortamı oluşturmaya çalıştık. Bizler sizlerin evlatlarıyız, her zaman emirlerinize amadeyiz. Ne zaman arzu ederseniz, bizlere ulaşabilirsiniz. Ben tekrardan Yaşlılar Günü'nüzü kutluyorum" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ise konuşmasında, huzurevinde kalan misafirlerin yüzlerinin gülmesinin kendileri için en büyük mutluluk olduğunu söyledi. Ustamehmetoğlu, "Pandemi sürecinde sizleri tehlikeye atmamak için gelemedik, yaklaşamadık. Hepimiz dışardayız, hepimiz aşılandık. Sizleri düşündüğümüz için yaklaşamıyoruz. Bugün geldik, mutluyuz. Ben sizleri çok seviyorum, biliyorsunuz. Hepimiz büyüklerimizsiniz, kalbim hep sizlerle. Sizler mutlu olduğunuz için bizler de çok mutluyuz. Cengiz Ergün başkanımız da çok mutlu. Hepinizin ellerinden öpüyor" dedi.

Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım ve Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenerek, yaşlılar gününü kutladı, onlara hediyelerini takdim etti. - MANİSA