Manisa CBÜ 30 Kasım Dünya Şoförler Günü düzenlenen kahvaltı etkinliği ile kutlandı - Son Dakika

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) 30 Kasım Dünya Şoförler günü nedeniyle Rektörlük Dumanlıdağ Restoranda kahvaltı eşliğinde kutlama programı düzenledi.

Manisa CBÜ 30 Kasım Dünya Şoförler günü nedeniyle kutlama programı düzenledi. Rektörlük Dumanlıdağ Restoranda kahvaltıda ulaştırma ekibiyle bir araya gelen üniversite yönetimi şoförlerin istek ve şikayetlerini yerinde dinledi.

Kutlama etkinliğinde konuşan Rektör Ataç "Canlarını ortaya koyup yola koyulan siz değerli Ulaştırma Birimimiz mensupları ile çalışmaktan çok mutluyum." diyerek günün anlam ve önemine değindi. "Şoförlük mesleğini icra edenler çoğu zaman ailelerinden ve çocuklarından uzakta çalışarak mesleklerini yapmaya çalışıyor. Bu önemli günde yanınızda olmak istedik." İfadelerini kaydeden Rektör Ataç, "Bu vesileyle bir kez daha tüm şoförlerimizin 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nü tebrik ediyor, ebediyete irtihal etmiş şoförlerimize ise Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Kahvaltı etkinliğinin sonunda emekli olacak birim personeli Feyzullah Doğangönül'e hizmetleri için plaket takdim eden Rektör Ataç, birim mensupları için hazırlanan yelekleri de hediye etti.

Toplu fotoğraf çekilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

Düzenlenen programa Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, Genel Sekreter V. Doç. Dr. Bora Canbula, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Mansur Bilgin ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Ulaştırma Birimi mensupları katıldı. - MANİSA