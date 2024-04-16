Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ve rektör yardımcıları Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek\'i ziyaret etti

BTK Akademi, Anadolu'nun farklı bölgelerinde eğitim programları açacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren BTK Akademi, lise ve üniversite öğrencilerine siber güvenlikten yapay zekaya kadar çeşitli konularda eğitimler verecek. İstanbul ve Ankara'nın ardından Anadolu'nun farklı bölgelerinde açılacak programlarla gençlerin bilgi ve birikim düzeylerini artırması hedefleniyor. Eğitimler ücretsiz olarak sunulacak ve katılımcılar sertifika almaya hak kazanacak.