Manisa\'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği ziyaret edildi, Hatuniye Camii'nde şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programı kapsamında şehitler kabirleri başında dualarla anıldı, ardından Hatuniye Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Anma programı kapsamında ilk olarak Garnizon Şehitliği ziyaret edildi. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 8. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Ata Temiz, Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, siyasi partilerin il başkanları ve temsilcileri, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşların katıldığı ziyarette şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. Hatuniye Camii İmam Hatibi Abdullah Karakuş'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başta 15 Temmuz Şehitleri olmak üzere tüm şehitler için Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından dua ettirildi. Şehit mezarlarına karanfil bırakılmasının ardından program kapsamında daha sonra Polis Şehitliği ziyaret edildi. Burada da görevleri uğruna hayatını kaybeden emniyet teşkilatı mensupları kabirleri başında rahmet ve minnetle anıldı. Akpınar Camii İmam Hatibi Cebrail Çelik tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından dualar edildi.

Şehitlik ziyaretlerinin ardından Hatuniye Camii'nde 15 Temmuz başta olmak üzere tüm şehitler için Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirildi. Mevlit programında Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, şehitler için dualar edildi. Programa katılan vatandaşlara ikramda bulunuldu. - MANİSA