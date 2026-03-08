Başkan Dutlulu\'dan 8 Mart\'a çiçekli kutlama

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde kadınlara çiçek dağıtımı gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun katılımıyla gün boyu süren etkinliklerde, kadınlara Manisa Büyükşehir Belediyesi serasında yetiştirilen çiçekler takdim edilerek günleri kutlandı.

Yunusemre ilçesindeki Laleli Pazaryeri'nde gerçekleştirilen çiçek dağıtımına katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kadınlarla bir araya gelerek günlerini kutladı. Etkinliğe Başkan Dutlulu'nun yanı sıra Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ile Genel Sekreter Yardımcıları Erk Kayabaş ve Ahmet Ata Temiz katıldı.

Çiçek dağıtımının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Dutlulu, kadınların toplumun her alanındaki hayati rollerine dikkat çekti. Başkan Dutlulu, "Ailede, iş hayatında ve toplumun her kademesinde kadınlar çok önemli roller üstleniyor. Bugün, onların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak adına küçük bir hatıra takdim etmek istedik. Herkesi hayatlarındaki kadınlara, annelerine, eşlerine, dostlarına hak ettikleri değeri göstermeye davet ediyorum. Onlar bizim en değerlilerimiz" dedi.

Çiçek dağıtımının ardından pazaryerini gezen Başkan Dutlulu, esnaflarla sohbet ederek hayırlı işler diledi. Vatandaşların taleplerini de dinleyen Dutlulu, hem esnafa hem de alışveriş yapan kadınlara Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin serasında yetiştirilen çiçeklerden hediye etti.

Şehzadeler ilçe merkezinde de eş zamanlı olarak devam eden etkinliklerle kentteki pek çok kadına ulaşılarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü coşkusu paylaşıldı. - MANİSA