Manisa'da Afet Risk Çalışmaları Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Manisa'da Afet Risk Çalışmaları Toplantısı Düzenlendi

Manisa\'da Afet Risk Çalışmaları Toplantısı Düzenlendi

Manisa Valiliği, muhtemel afet risklerine karşı ildeki çalışmaların değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirdi. Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu başkanlığındaki toplantıya çeşitli kurumların temsilcileri katıldı.

17.01.2025 13:05  Güncelleme: 13:07
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Manisa'nın muhtemel afet risklerine karşı hazırlıklı olması için Manisa Valiliği tarafından ilgili kurumların katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. İl Afet Risk Azaltma Planları kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu başkanlığındaki toplantıya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Afet Dairesi Başkanı Müge Kuğu, AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı ve kurumların ilgili personelleri katıldı. Afet Risk Azaltma Planı izleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamındaki toplantıda, Manisa'nın genel durumu, tehlike ve risk değerlendirmeleri, mevcut durum analizleri, afet risk azaltma amaç, hedef ve eylemleri ile plan doğrultusunda izleme ve değerlendirme faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Çalışmalar kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğundaki eylemlerin ilerleme ve gerçekleştirilme durumları da değerlendirildi. Deprem, endüstriyel olaylar, maden kazaları, yangın, sel ve taşkın, meteorolojik ve iklim değişikliği kaynaklı afetlere karşı yerel düzeyde alınacak önlemlerin önemi vurgulandı. Manisa'nın muhtemel afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi için gerçekleştirilen çalışmalar; afetlerin muhtemel etkileri, afet tehlike kaynaklarının belirlenmesi, afet risklerini ve etkilerini azaltacak önlemlerin alınması ile kayıpların en aza indirgenmesi boyutuyla ele alındı.

"Tedbirleri alıyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, "Büyükşehir Belediyesi olarak, Manisa'nın muhtemel afetlere karşı daha dirençli bir kent haline gelmesi için tüm birimlerimizle birlikte kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Afetlere karşı hazırlıklı olmak, sadece belediyemizin değil, tüm paydaşların iş birliği ve koordinasyonunu gerektiriyor. Bu bilinçle hareket ederek, şehrimizin afetlere karşı direncini artırmak için gereken tedbirleri alıyoruz. Tüm kurumlarla da iş birliği içinde hareket ediyoruz. Hemşerilerimizin güvenliği ve Manisa'nın geleceği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da Afet Risk Çalışmaları Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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