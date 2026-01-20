Manisa'da alkollü mekanların yaygınlaşmasına tepki - Son Dakika
Manisa'da alkollü mekanların yaygınlaşmasına tepki

20.01.2026 12:00  Güncelleme: 12:01
Manisa'da alkollü içecek satışı yapılan işletmelerin sayısındaki artış, düşünce kuruluşlarının dikkatini çekti. Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı, bu durumun çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı ve yerel yöneticilere daha duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Manisa'da alkollü içecek satışı yapılan işletmelerin son dönemde hızla artması, sivil toplum cephesinde tartışmaları da beraberinde getirdi. Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı, alkollü mekanların özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu.

Dernek Başkanı Köse yaptığı değerlendirmede, toplumda bağımlılıkla mücadelede önemli bir misyona sahip olan sivil yapıların yeterince gündemde tutulmadığını ifade ederek, alkol, sigara ve benzeri zararlı alışkanlıkların çocuklara ve gençlere yönelik ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı. Alkollü ürünlerin reklam, tasarım ve satış noktalarında son derece cazip şekilde sunulmasının gençleri olumsuz etkilediğini dile getiren Başkan Köse, "Zararlı olduğunu söylediğimiz ürünler, en dikkat çekici raflarda, en parlak tabelalarla çocukların gözü önünde sergileniyor" dedi.

Manisa genelinde alkollü içecek satışı yapan işletmelerin sayısındaki artışa dikkat çeken Köse, bu durumun kırsal mahallelere kadar yayılmasını eleştirdi. Özellikle dağlık bölgelerde, temel ihtiyaçların dahi sınırlı olduğu yerleşimlerde alkollü ürünlerin kolaylıkla satılabilmesinin düşündürücü olduğunu belirten Başkan Köse, "Çocuklarımızı korumaya çalıştığımız bir konuda, ekmekten daha kolay ulaşılan bir ürünle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Belediyelerin ruhsat verme süreçlerinde daha hassas davranması gerektiğini dile getiren Dernek Başkanı Köse, kamuoyunda eğitimci ve sağlıkçı kimlikleriyle bilinen yöneticilerin bu konuda daha duyarlı kararlar almasının beklendiğini söyledi. Son dönemde şehir merkezinde açılan ve alkollü içecek servisi yapılan mekanların, 'sosyal yaşam' ve 'nefes alma alanı' gibi tanımlamalarla sunulmasının toplumda çelişki oluşturduğunu ifade eden Başkan Köse, bunun çocuklar ve gençler açısından yanlış bir algı oluşturduğunu kaydetti.

Dernek Başkanı Köse açıklamasında, alkol kullanan bireylere karşı bir tutum içinde olmadıklarını, herkesin yaşam tarzına saygı duyduklarını vurgulayarak, "Ancak mesele çocuklar ve gençler olduğunda, sözlerimizle icraatlarımızın bir olması gerekir. Alkol zararlıdır diyorsak, bunu hayatın merkezine taşıyan uygulamalardan kaçınmalıyız." dedi.

Başkan Köse açıklamada, alkollü mekanların şehir merkezleri ve çocukların yoğun bulunduğu alanlar yerine daha uzak bölgelerde konumlandırılmasının daha doğru olacağını ifade ederek, yerel yöneticilerin bundan sonraki ruhsat ve planlama süreçlerinde daha dikkatli ve hassas davranmaları gerektiği çağrısında bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

