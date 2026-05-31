Manisa\'da bayramda şehit aileleri ve gazilere ziyaret

31.05.2026 14:09
Manisa genelinde Kurban Bayramı süresince şehit aileleri ve gazilere yönelik anlamlı ziyaretler gerçekleştirildi. Kamu kurumları tarafından yapılan ziyaretlerde devletin vefa anlayışı vurgulanırken, aileler memnuniyetlerini dile getirdi. Dernek Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, ziyaretlerin şehit emanetlerine verilen değerin göstergesi olduğunu belirterek tüm kurumlara teşekkür etti.

Manisa genelinde Kurban Bayramı boyunca şehit aileleri ve gazilere yönelik ziyaretler gerçekleştirildi. Kamu kurumları tarafından yapılan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, devletin vefasını yanlarında hissettiklerini ifade etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla Manisa genelinde şehit aileleri ve gazilere yönelik anlamlı ziyaretler gerçekleştirildi. Bayram süresince şehit yakınları ve gaziler; jandarma, emniyet, askeri birlikler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, kaymakamlıklar ve çeşitli kamu kurumları tarafından ziyaret edilerek bayramları kutlandı.

Ziyaretlerde ailelerin hal ve hatırları sorulurken, devletin vefa ve sahiplenme anlayışı bir kez daha ortaya konuldu. Şehit aileleri ve gazilerin evlerinde gerçekleştirilen buluşmalarda, bayramın manevi atmosferi paylaşıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, bayram boyunca ziyaret ettikleri ve telefonla görüştükleri şehit aileleri ile gazilerin, yapılan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti kendileriyle paylaştığını belirtti.

Kıyışkan, komutanlar, kaymakamlar, kurum müdürleri ve kamu görevlilerinin imkanlar ölçüsünde aileleri bizzat ziyaret ettiğini, ulaşılamayan noktalarda ise asker, polis ve kamu personelinin ailelerin kapısını çalarak devletin sıcak elini hissettirdiğini ifade etti.

Şehit aileleri ve gazilere yönelik gösterilen hassasiyetin, aziz şehitlerin emanetlerine verilen değerin en anlamlı göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Kıyışkan, "Şehit ailelerimiz bu milletin en kıymetli emanetidir. Gazilerimiz ise bu vatanın yaşayan onurudur. Onların kapısını çalan, gönüllerine dokunan herkesten Allah razı olsun" dedi.

Kıyışkan ayrıca, başta Manisa Valisi Vahdettin Özkan olmak üzere İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, 8. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kuduret Gültaş, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri ve sahada görev yapan tüm kamu personeline teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu
370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamasına yanıt
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 14:23:41. #7.12#
