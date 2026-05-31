Manisa\'da bayramda şehit aileleri ve gazilere ziyaret

Manisa genelinde Kurban Bayramı boyunca şehit aileleri ve gazilere yönelik ziyaretler gerçekleştirildi. Kamu kurumları tarafından yapılan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, devletin vefasını yanlarında hissettiklerini ifade etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla Manisa genelinde şehit aileleri ve gazilere yönelik anlamlı ziyaretler gerçekleştirildi. Bayram süresince şehit yakınları ve gaziler; jandarma, emniyet, askeri birlikler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, kaymakamlıklar ve çeşitli kamu kurumları tarafından ziyaret edilerek bayramları kutlandı.

Ziyaretlerde ailelerin hal ve hatırları sorulurken, devletin vefa ve sahiplenme anlayışı bir kez daha ortaya konuldu. Şehit aileleri ve gazilerin evlerinde gerçekleştirilen buluşmalarda, bayramın manevi atmosferi paylaşıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, bayram boyunca ziyaret ettikleri ve telefonla görüştükleri şehit aileleri ile gazilerin, yapılan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti kendileriyle paylaştığını belirtti.

Kıyışkan, komutanlar, kaymakamlar, kurum müdürleri ve kamu görevlilerinin imkanlar ölçüsünde aileleri bizzat ziyaret ettiğini, ulaşılamayan noktalarda ise asker, polis ve kamu personelinin ailelerin kapısını çalarak devletin sıcak elini hissettirdiğini ifade etti.

Şehit aileleri ve gazilere yönelik gösterilen hassasiyetin, aziz şehitlerin emanetlerine verilen değerin en anlamlı göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Kıyışkan, "Şehit ailelerimiz bu milletin en kıymetli emanetidir. Gazilerimiz ise bu vatanın yaşayan onurudur. Onların kapısını çalan, gönüllerine dokunan herkesten Allah razı olsun" dedi.

Kıyışkan ayrıca, başta Manisa Valisi Vahdettin Özkan olmak üzere İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, 8. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kuduret Gültaş, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri ve sahada görev yapan tüm kamu personeline teşekkür etti. - MANİSA