Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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(MANİSA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıçeşmebaşı Mahallesi ile Sancaklıkayadibi Mahallesi arasında ormanlık alanda çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangına ilişkin Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Şehzadeler İlçesi Sancaklıçeşmebaşı Mahallesi ile Sancaklıkayadibi Mahallesi arasında ormanlık alanda meydana gelen yangına; 85 Söndürme Ekibi, 10 Hava Aracı, 2 TOMA, 6 İş Makinası, 2 Sağlık Ekibi, 32 Jandarma Ekibi, 1 Emniyet Ekibi, 1 Arama Kurtarma Ekibi ve 320 personel ile müdahale edilmiş, yangın saat 22.45 itibariyle kontrol altına alınmıştır. Alanda soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.