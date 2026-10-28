Manisa\'da Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümünde çelenk sunma töreni yapıldı

Manisa'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde çelenk sunma töreni yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa’da Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü için Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Vali Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu katıldı; çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Manisa'da çelenk sunma töreni düzenlendi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde düzenlenen törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Şehzadeler ve Yunusemre kaymakamları ile belediye başkanları, daire ve kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende Manisa Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, yarın gerçekleştirilecek resmi tören geçidi, konserler ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.
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