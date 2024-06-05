Manisa'da Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Manisa'da Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı başkanlığında, Manisa Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, yükümlülerin eğitim ve istihdamına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Manisa'da 3 bin 37 yükümlünün denetimli serbestlik kapsamında olduğu ve 77 yükümlünün kamuya yararlı bir işte çalıştığı belirtildi.

05.06.2024 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denetimli Serbestlik Hizmetleri yönetmeliğinin 109. maddesi gereğince, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının başkanlığında, Koruma Kurulu toplantısı Manisa Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Manisa Ticaret Borası Başkanı Sadık Özkasap ve Yönetim Kurulu üyeleri ev sahipliği yaparken, ilgili kurum ve kuruluşları temsilen kurul üyeleri toplantıda hazır bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, "Kurulduğu 1925 yılından günümüze, kentimizin sosyo- ekonomik, eğitim, sağlık ve kültürel yapısına, üretilen kapsamlı program ve projelerle önemli katkılar sağlayan Manisa Ticaret Borsamız, bugün yine ev sahipliği yapmanın onurunu yaşamaktadır. Yapılan toplantılardan elde edilen verilerle birlikte, denetimli serbestlik hizmetleri her sene daha nitelikli hale getiriliyor. Bu kapsamda denetimli serbestlik altındaki yükümlülerin, topluma kazandırılması hususunda kurumlar arası iş birliğinin önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. İlimizin tarımsal potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda, kırsal alanda yaşayan denetimli serbestlik mahkumlarının; tarımsal üretime katılımını teşvik etmek amacıyla, gerek bitkisel ve hayvansal üretim desteklemeleri ile ne gibi projeler yapılabileceği konusunda yol gösterici çözüm önerileriyle, Manisa Ticaret Borsası olarak elimizde ne geliyorsa yapmaya hazır olduğumuzu ifa etmek istiyorum. Toplantımızda yükümlülerimizin gerek eğitim, gerekse istihdamına ilişkin alınacak olan kararların Manisa'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Toplantıda yükümlülerin eğitim ve kurs çalışmalarına ilişkin konular değerlendirilirken, yine yükümlülerin istihdamına yönelik yapılan çalışmalar görüşüldü. Manisa'da toplamda 3 bin 37 yükümlünün denetimli serbestlik kapsamında yer aldığı belirtilirken, 77 yükümlünün Şehzadeler ve Saruhanlı ilçelerinde kamuya yararlı bir işte çalıştığı ifade edildi. Bugüne kadar toplamda 19 farklı konuda grup çalışması gerçekleştirildiği belirtilirken, 142 yükümlünün bu projelerden faydalandığı vurgulandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, Manisa, Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa'da Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:18 Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak
14:44 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga Ahmet Türk’ün sözleri sonrası ortalık karıştı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
15:31 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
15:27 Helal olsun sana Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
14:59 Dünya’ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu Dünya'ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu
14:56 Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay! Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış
14:49 Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz’e yüklendi: Kişiliğini belli etti Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz'e yüklendi: Kişiliğini belli etti
14:47 Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho’ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 16:05:46. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement