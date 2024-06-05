Manisa'da Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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Denetimli Serbestlik Hizmetleri yönetmeliğinin 109. maddesi gereğince, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının başkanlığında, Koruma Kurulu toplantısı Manisa Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Manisa Ticaret Borası Başkanı Sadık Özkasap ve Yönetim Kurulu üyeleri ev sahipliği yaparken, ilgili kurum ve kuruluşları temsilen kurul üyeleri toplantıda hazır bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, "Kurulduğu 1925 yılından günümüze, kentimizin sosyo- ekonomik, eğitim, sağlık ve kültürel yapısına, üretilen kapsamlı program ve projelerle önemli katkılar sağlayan Manisa Ticaret Borsamız, bugün yine ev sahipliği yapmanın onurunu yaşamaktadır. Yapılan toplantılardan elde edilen verilerle birlikte, denetimli serbestlik hizmetleri her sene daha nitelikli hale getiriliyor. Bu kapsamda denetimli serbestlik altındaki yükümlülerin, topluma kazandırılması hususunda kurumlar arası iş birliğinin önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. İlimizin tarımsal potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda, kırsal alanda yaşayan denetimli serbestlik mahkumlarının; tarımsal üretime katılımını teşvik etmek amacıyla, gerek bitkisel ve hayvansal üretim desteklemeleri ile ne gibi projeler yapılabileceği konusunda yol gösterici çözüm önerileriyle, Manisa Ticaret Borsası olarak elimizde ne geliyorsa yapmaya hazır olduğumuzu ifa etmek istiyorum. Toplantımızda yükümlülerimizin gerek eğitim, gerekse istihdamına ilişkin alınacak olan kararların Manisa'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Toplantıda yükümlülerin eğitim ve kurs çalışmalarına ilişkin konular değerlendirilirken, yine yükümlülerin istihdamına yönelik yapılan çalışmalar görüşüldü. Manisa'da toplamda 3 bin 37 yükümlünün denetimli serbestlik kapsamında yer aldığı belirtilirken, 77 yükümlünün Şehzadeler ve Saruhanlı ilçelerinde kamuya yararlı bir işte çalıştığı ifade edildi. Bugüne kadar toplamda 19 farklı konuda grup çalışması gerçekleştirildiği belirtilirken, 142 yükümlünün bu projelerden faydalandığı vurgulandı. - MANİSA