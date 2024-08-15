Manisa'da devam eden orman yangınına müdahale çalışmaları sürüyor

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(MANİSA)- Manisa'nın Gördes ilçesinde dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Manisa'nın Gördesi ilçesi Boyalı Mahallesi'nde dün başlayan orman yangını bölgedeki rüzgarın da etkisiyle hala devam ediyor. Yangına, 18 hava aracı, 89 söndürme ekibi, 5 iş makinesi, 2 sağlık ekibi, 2 jandarma ekibi ve 370 personel ile müdahale ediliyor.