Manisa'da Goalball Maçı ile Engel Tanımayan Spor Şöleni - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Manisa'da Goalball Maçı ile Engel Tanımayan Spor Şöleni

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği goalball maçı, görme engelli sporcuların toplumsal entegrasyonuna dikkat çekti. Etkinlik, engelli bireylere duyarlılığı artırma hedefiyle gerçekleştirildi.

04.12.2024 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da goalball ile engeller aşıldı

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireylerin toplumla daha fazla bütünleşmesi amacıyla düzenlediği goalball maçında görme engelli sporcuların mücadelesi büyük bir coşkuyla izlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, engelli bireylere duyarlılığı artırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Tarık Almış Spor Salonu'nda düzenlediği goalball maçı büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Manisa Eşit Haklar Engelsiz Yaşam Derneği iş birliğiyle organize edilen etkinliğe, Şehzadeler Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ve Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü de destek verdi. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım da etkinliğe katıldı. Etkinliğin odak noktası, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü arasında oynanan heyecan dolu bir goalball maçı oldu. Güçlü bir mücadeleye sahne olan maçta, Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü, rakibini 9-7 mağlup ederek zafere ulaştı.

"Sevginin engelleri aştığını bir kez daha göstereceğiz"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Gülşah Hakyol, yaptığı açıklamada, "Bu tür etkinliklerle engelli bireylere olan duyarlılığı artırmayı ve onların topluma kazandırılmasını hedefliyoruz. Farkındalık etkinliklerimize devam ederek, Manisa'da sevginin engelleri aştığını bir kez daha göstereceğiz." dedi.

Kaynak: İHA

Engelliler, Manisa, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa'da Goalball Maçı ile Engel Tanımayan Spor Şöleni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 ODTÜ’lü profesörü ’MİT’çiyiz’ diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira ODTÜ'lü profesörü 'MİT'çiyiz' diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira
18:48 AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: 1 AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (1)
18:46 Bakanlık, zehirlenme tehlikesi içeren 4 çay markasını ifşa etti Bakanlık, zehirlenme tehlikesi içeren 4 çay markasını ifşa etti
18:25 TSK Azez’e takviye kuvvet gönderdi Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü
17:33 Suriye’de PKK’lı avı Tel Rıfat’tan kaçan teröristlerin kullandığı tünellerden çarpıcı görüntüler Suriye'de PKK'lı avı! Tel Rıfat'tan kaçan teröristlerin kullandığı tünellerden çarpıcı görüntüler
07:28 Polis memurundan akılalmaz dolandırıcılık, milyarder iş adamını kandırdı Polis memurundan akılalmaz dolandırıcılık, milyarder iş adamını kandırdı
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
07:15 Araç sahipleri plaka değişikliğini artık dijital ortamda yapabilecek Araç sahipleri plaka değişikliğini artık dijital ortamda yapabilecek
06:51 Güney Kore’de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor Güney Kore'de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor
01:18 Gürcistan’da protestocunun polise saldırdığı anlar kameralara böyle yansıdı Gürcistan'da protestocunun polise saldırdığı anlar kameralara böyle yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 20:37:08. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da Goalball Maçı ile Engel Tanımayan Spor Şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.