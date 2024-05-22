Manisa\'da Hemzemin Geçit Sorunu

Yerel

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nden Karaali Mahallesi istikametine giden yol üzerinde bulunan hemzemin geçit mevcuttaki araç trafiği karşısında yetersiz kalıyor. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, yaşanan soruna çözüm bulmak için hemzemin geçitte incelemelerde bulundu.

Muradiye Mahallesi'nden Karaali Mahallesi istikametine doğru uzanan ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ne (MOSB) ait olduğu bilinen özel tren yolu üzerindeki hemzemin geçit, bölge halkının tepkisine neden oluyor. Sanayi bölgesinin içerisinde kalan ayrı bir hemzemin geçidin geçmişte sebep belirtilmeden kapatılarak, tüm taşıt trafiğinin konut bölgesindeki geçide yönlendirilmesi sebebiyle bölgede yaşayan vatandaşlar yaşadıkları trafik sorunundan şikayetçi. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, yaşanan soruna çözüm bulmak için hemzemin geçitte muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Hemzemin geçitte yetkililerle birlikte incelemelerde bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, konuyla ilgili alınan kararları inceleyip bölgede yaşayan vatandaşların sorununu çözüme kavuşturmak için sürecin takipçisi olacağını ve elinden ne geliyorsa yapacağını belirtti. Muradiye OSB yetkililerinden de bilgi alan Balaban'a, vatandaşlardan yoğun şikayet aldığını belirten Karaali Mahalle Muhtarı Metin Yardımcı da konuyla ilgili bilgi verdi.

En büyük sorunlarının sanayi bölgelerine ait tırlarla aynı yolu kullanmak olduğunu vurgulayan mahalleli, alternatif bir yol açılmasını istedi. Geçit üzerinde onlarca kez maddi hasarlı kaza meydana gelirken, MOSB'nin mülkiyetinde olduğu belirtilen tren yolundaki çözümün de Manisa OSB tarafından bulunmasını talep eden vatandaşlar, çocuklarını okula içleri rahat olarak gönderemediklerini, her gün bir kaza olacak korkusuyla yaşadıklarını ifade ettiler. - MANİSA