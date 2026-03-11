Manisa'da İyilik Sofrası İftarı - Son Dakika
Manisa'da İyilik Sofrası İftarı

Manisa\'da İyilik Sofrası İftarı
11.03.2026 05:42
Selendi'de düzenlenen iftar programında birlik ve dayanışma duyguları ön planda tutuldu.

Manisa'nın Selendi İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "İyilik sofrası" iftar programında çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

Programa Kaymakam Mücahit Enes Yıldız ve İlçe Müftüsü Derviş Makas katıldı. Gaziler, engelli bireyler, imamlar ile yetim ve öksüz çocuklar da programda yer aldı. Birlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı programda katılımcılar aynı sofrada iftar yaptı. İlçe Müftüsü Derviş Makas tarafından dualar okunarak programın manevi atmosferi güçlendirildi.

Programda konuşma yapan Müftü Derviş Makas, iyiliğin, paylaşmanın ve toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti. Makas, toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren bu tür iftar buluşmalarının kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini ifade etti. Katılımcılar ise düzenlenen "İyilik sofrası" iftar programından memnuniyet duyduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etkinlik, Selendi, Manisa, Kültür, İyilik, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa'da İyilik Sofrası İftarı - Son Dakika

