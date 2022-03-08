Manisa'da Kadın-Spor ve Olimpizm Konferansı düzenlendi - Son Dakika
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Manisa'da Kadın-Spor ve Olimpizm Konferansı düzenlendi

08.03.2022 15:38
Manisa'da Kadın-Spor ve Olimpizm Konferansı düzenlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Kültür Merkezi Lale Salonu'nda 'Kadın-Spor ve Olimpizm' konulu konferans düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Kültür Merkezi Lale Salonu'nda 'Kadın-Spor ve Olimpizm' konulu konferans düzenlendi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kültür Merkezi Lale Salonu'nda Türkiye'nin ilk olimpiyat madalyalı kadın sporcusu Hülya Şenyurt'un konuşmacı olarak katıldığı 'Kadın-Spor ve Olimpizm' konulu konferans düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen konferansa Manisa CBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Seyrani Kandemir, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri Engin Altun ve Orhan Haşim Elmalı, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Buldu, Gençlik Hizmetleri Müdürü Güler Tuğan, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Türkiye Judo Federasyonu (TJF) Onur Kurulu Üyesi Zafer Şişmanlar, TJF Uluslararası Judo Hakemi Hülya Demiralay Baş, TJF Yönetim Kurulu Üyesi Behçet Atlı, TJF Manisa İl Temsilcisi Serhat Demir, Manisa Judo Aile Birliği Başkanı Işılay Şişmanlar, Judo Aile Birliği üyeleri, antrenörler, sporcular ve aileleri ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program; Spor Psikoloğu Esra Şanlı Korkmaz'ın Sporda Psikoloji ve Kadının Sporda Önemi sunumuyla devam etti. Korkmaz'ın sunumunun ardından Türkiye'nin olimpiyatlarda madalya kazanan ilk kadın sporcusu olarak tarihe geçen Hülya Şenyurt, katılımcılara seslendi. Manisa'da olmaktan mutluluk duyduğunu ve Türk spor tarihinde olimpiyatlarda madalya kazanan ilk sporcu olarak kendinden sonra gelecek nesillere rehber olduğu için gurur duyduğunu belirten Şenyurt, judo sporuna başlangıç serüvenini, aldığı başarıları, milli takım kariyerini, olimpiyat madalyası kazandığı süreci ve sonrasına ilişkin deneyimlerini anlattı.

Öğrencilerin merak ettikleri konuları da yanıtlayan Hülya Şenyurt, kadınların istedikleri her şeyi başarabileceklerini ifade etti. Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Seyrani Kandemir ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkileri; Hülya Şenyurt'a plaket ve çiçek takdiminde bulundular. Protokol üyelerinin kadın antrenörlere ve hakemlere plaket takdim etmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle Kadın-Spor ve Olimpizm konulu konferans sona erdi. - MANİSA

Manisa'da Kadın-Spor ve Olimpizm Konferansı düzenlendi
Manisa'da Kadın-Spor ve Olimpizm Konferansı düzenlendi
Manisa'da Kadın-Spor ve Olimpizm Konferansı düzenlendi
Manisa'da Kadın-Spor ve Olimpizm Konferansı düzenlendi
Manisa'da Kadın-Spor ve Olimpizm Konferansı düzenlendi
Manisa'da Kadın-Spor ve Olimpizm Konferansı düzenlendi

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, gençlik, Manisa, Lale, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Manisa'da Kadın-Spor ve Olimpizm Konferansı düzenlendi - Son Dakika


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