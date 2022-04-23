Manisa'da korona virüs sonrası ilk 23 Nisan kutlandı - Son Dakika

Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2 yıllık korona virüs salgını sonrası ilk kutlama coşkuyla gerçekleşti.

Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen kutlamalar Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici'nin Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Çelenk sunma töreni sonrası saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, "2 yıllı salgın sürecinin ardından bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını sevinç ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ve onun 'Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır' öngörüsüyle yakılan bağımsızlık ateşi 23 Nisan 1920 günü Ankara'dan Anadolu'nun dört bir yanını aydınlatan bir güneş haline gelmişti. Işığını eşsiz bir aşkla vatana gönül verenlerin birlik ve beraberliğinden alan bu güneş aynı zamanda ülkemizin umutsuzluğunu bitiren, kışını bahara döndürecek bir dirilişin müjdecisiydi. Bu ruh, vatan ve millet sevgisi, bayrak sevdası bağımsızlık tutkusu, bir milleti ayağa kaldırdı. Bu şahlanışın adı Milli Mücadeleydi, Kurtuluş Savaşıydı, ulusal egemenlikti, Türkiyemizin aydınlık yarınlarıydı. O büyük günün ardından zafere ve başarıya inanmış bağımsızlık tutkusuyla gönülleri tutuşmuş bu necip millet birlik ve beraberlik içerisinde büyük güçlüklerin nasıl gelineceğini tüm dünyaya göstermiştir. Mazlum ülkelere umut olmuştur. Bu milletin birlik ve kardeşliğini hiçbir güç bozamayacaktır" dedi.

Kutlamalarda Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, koltuğunu Ali Rıza Çevik Ortaokulu 5. sınıf Öğrencisi İpek Akbay'a devretti. Koltuğu Vali Karadeniz'den devralan Akbay, çocuk parklarının ve parklardaki güvenlik sayısının arttırılması talimatını verdi.

Kutlamalarda çocuklar tarafından çeşitli gösteriler sunuldu. Tören alanını dolduran çocuklar hem kostümleriyle hem de sundukları gösterilerle renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların gösterilerini izleyen aileler o anları fotoğraflamak için birbirleriyle yarıştı.

Kutlamalara Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA