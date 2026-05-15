Özel bireyler piknikte gönüllerince eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özel bireyler piknikte gönüllerince eğlendi

Özel bireyler piknikte gönüllerince eğlendi
15.05.2026 14:54  Güncelleme: 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi iş birliğiyle Ortaköy'de özel ihtiyaç sahibi bireyler ve aileleri için piknik düzenlendi. Yağışlı havaya rağmen neşe ve dayanışma dolu anlar yaşandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Yunusemre Belediyesi iş birliğinde, özel ihtiyaç sahibi bireyler ve ailelerine yönelik Ortaköy'de piknik etkinliği düzenlendi. Talu Çiftliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, yağışlı havaya rağmen neşe ve dayanışma dolu anlar yaşandı.

Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında düzenlenen etkinlikte özel ihtiyaç sahibi bireyler, aileleriyle birlikte doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Ortaköy mesire alanında gerçekleştirilen programa yoğun katılım olurken, yağmurun zaman zaman etkisini artırmasına rağmen etkinlik alanındaki coşku dikkat çekti.

Canlı müzik eşliğinde dans edip oyunlar oynayan özel bireyler doyasıya eğlenirken, düzenlenen mangal partisiyle katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Etkinlik boyunca samimi görüntüler oluşurken, aileler de çocuklarıyla birlikte unutulmaz anlar yaşadı.

Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kudret Gültaş, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert ile şube müdürleri katıldı. Protokol üyeleri etkinlik alanında ailelerle bir araya gelerek taleplerini dinledi, sohbet etti.

Etkinlikte konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun selamlarını ileterek, "Bugün burada çok samimi ve sıcak bir buluşmaya tanıklık ediyoruz. Hava yağışlı olsa da yüzlerdeki gülümseme bizlere gösteriyor ki sevgi ve dayanışma varsa hiçbir engel mutluluğun önüne geçemez. Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'nun öncülüğünde özel bireylerimizin sosyal yaşamın her alanında aktif şekilde var olmaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Deste, özel bireylerin ve ailelerinin kendilerini hiçbir zaman yalnız hissetmemelerinin en büyük öncelikleri olduğunu ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özel bireyler piknikte gönüllerince eğlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

23:32
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 23:44:17. #7.13#
SON DAKİKA: Özel bireyler piknikte gönüllerince eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.