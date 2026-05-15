Özel bireyler piknikte gönüllerince eğlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Yunusemre Belediyesi iş birliğinde, özel ihtiyaç sahibi bireyler ve ailelerine yönelik Ortaköy'de piknik etkinliği düzenlendi. Talu Çiftliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, yağışlı havaya rağmen neşe ve dayanışma dolu anlar yaşandı.

Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında düzenlenen etkinlikte özel ihtiyaç sahibi bireyler, aileleriyle birlikte doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Ortaköy mesire alanında gerçekleştirilen programa yoğun katılım olurken, yağmurun zaman zaman etkisini artırmasına rağmen etkinlik alanındaki coşku dikkat çekti.

Canlı müzik eşliğinde dans edip oyunlar oynayan özel bireyler doyasıya eğlenirken, düzenlenen mangal partisiyle katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Etkinlik boyunca samimi görüntüler oluşurken, aileler de çocuklarıyla birlikte unutulmaz anlar yaşadı.

Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kudret Gültaş, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert ile şube müdürleri katıldı. Protokol üyeleri etkinlik alanında ailelerle bir araya gelerek taleplerini dinledi, sohbet etti.

Etkinlikte konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun selamlarını ileterek, "Bugün burada çok samimi ve sıcak bir buluşmaya tanıklık ediyoruz. Hava yağışlı olsa da yüzlerdeki gülümseme bizlere gösteriyor ki sevgi ve dayanışma varsa hiçbir engel mutluluğun önüne geçemez. Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'nun öncülüğünde özel bireylerimizin sosyal yaşamın her alanında aktif şekilde var olmaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Deste, özel bireylerin ve ailelerinin kendilerini hiçbir zaman yalnız hissetmemelerinin en büyük öncelikleri olduğunu ifade etti. - MANİSA