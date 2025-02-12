Manisa'da Pınarköy Mahallesi'nin Su Sorunu Çözülüyor - Son Dakika
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Manisa'da Pınarköy Mahallesi'nin Su Sorunu Çözülüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Pınarköy Mahallesi'nde 1.300 metrelik içme suyu terfi hattı yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmalar sayesinde mahalleye daha kaliteli ve kesintisiz içme suyu sağlanacak.

12.02.2025 21:35
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Manisa'da bir mahallenin daha içme suyu sorunu tarih oluyor

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in alt yapı yatırımlarına verdiği önem doğrultusunda, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde alt yapıyı güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yunusemre ilçesine bağlı Pınarköy Mahallesi'nde yaşanan su sorununun çözülmesi için 1.300 metrelik içme suyu terfi hattı yenileme çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahalleye daha verimli, kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırılacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı alt yapı sistemleri sunmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri Yunusemre ilçesine bağlı Pınarköy Mahallesinde 1.300 metrelik içme suyu terfi hattı çalışmalarına başladı. Önümüzdeki günlerde hat döşeme işinin tamamlanmasıyla birlikte Pınarköy mahallesine daha verimli, kesintisiz ve daha temiz içme suyu ulaşacak. Mahalle muhtarı ve bölgede yaşayan yurttaşlar, çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek yetkililere teşekkür etti.

"Mahallemiz susuzluktan kurtulacak"

Pınarköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Sanlı, eski içme suyu hattında sık sık meydana gelen arızaların mahalle halkını zor durumda bıraktığını belirterek, "2016 yılında değiştirilen içme suyu terfi hattımızda sürekli patlaklar meydana geliyordu. Arızalar çok sık olduğu için ekipler hemen hemen her gün arızaları gidermek için geliyorlardı. Bir gün gelmeseler ertesi gün yine geliyorlardı. Ekipler arızayı gideriyor bir gün sonra yine patlak oluyordu. Bu nedenle mahallemiz susuz kalıyordu. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek sesimize kulak verdi. Taleplerimiz doğrultusunda hattımızı yeniliyorlar. Mahallemiz susuzluktan kurtulacak. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Su olmayınca her şey bitiyor"

Mahalle sakinlerinden Fatma Sanlı, "Hattımızda oluşan patlaklar sebebiyle köy halkı olarak çok susuz kaldık. Sürekli kesintiler meydana geliyordu. Köy yerinde su olmayınca her şey bitiyor. Şu an yeni hat yapılıyor çok memnunuz" dedi.

"Çok su sıkıntısı yaşadık"

Mahalle sakini Metin Sıva, "Yazın su patlakları sebebiyle MASKİ ekipleri gün aşırı mahallemize geliyordu. Çok su sıkıntısı yaşadık. Allah razı olsun şu an hattımız yenileniyor. İnşallah bu sorunun kökten çözülecek. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Suyumuz bir gün geliyor üç gün gelmiyordu"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Şahin ise "Özellikle yaz döneminde ciddi su sorunu yaşadık. Suyumuz bir gün geliyor üç gün gelmiyordu. Ekipler her gün mahallemize gelip arızaları gidermeye çalışıyordu. İnşallah yeni hat ile birlikte bu sıkıntıdan kurtulacağız. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da Pınarköy Mahallesi'nin Su Sorunu Çözülüyor - Son Dakika

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