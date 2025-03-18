Manisa'da Ramazan Ayında Gıda Yardım Ağı Genişliyor - Son Dakika
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Manisa'da Ramazan Ayında Gıda Yardım Ağı Genişliyor

Manisa\'da Ramazan Ayında Gıda Yardım Ağı Genişliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi 5 bin aileye gıda kolisi ve sıcak yemek desteği sağlıyor. İftar sofraları 26 farklı noktada kurulurken, toplamda 100 binden fazla kişiye sıcak yemek ikram ediliyor. Başkan Zeyrek, yardımların Ramazan sonrası da süreceğini belirtti.

18.03.2025 13:43  Güncelleme: 13:46
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu Manisalılarla paylaşmak için başlattığı gıda kolisi yardımlarını sürdürüyor. Ramazan'ın ortalarına gelindiği bu günlerde, 26 farklı noktada iftar sofraları kurulmaya devam ederken, binlerce vatandaş için sıcak yemek ve gıda kolisi desteği de sürüyor.

Ramazan ayı boyunca, ihtiyaç sahibi 5 bin aileye gıda kolisi ulaştırılıyor. Temel gıda ürünlerinden oluşan koliler, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına destek oluyor. Ayrıca, kentin dört bir yanında kurulan iftar sofralarında 100 binden fazla kişiye sıcak yemek ikram edilirken evlerinden çıkamayan vatandaşlara da sıcak yemek ulaştırılmaya devam ediliyor. Evlere sıcak yemek desteğinden de ay boyunca toplam 10 bin vatandaşın yararlanması bekleniyor. Vatandaşlar, gıda kolisi desteğinden yararlanmak için Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesindeki 'e-Belediye' sistemi üzerinden kolayca başvuru yapabiliyor. Yapılan başvurular titizlikle değerlendirilerek koliler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Ramazan ayı boyunca yardımların ve dayanışmanın devam ettiğini vurgulayarak, "Ramazan ayı, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneğini yaşadığımız bir zaman dilimi. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, hem iftar sofralarımızla hem de gıda kolisi ve sıcak yemek yardımlarımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Ramazan'ın bereketini hep birlikte paylaşmayı sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Zeyrek, sosyal yardımların yalnızca Ramazan ayı ile sınırlı kalmayacağını belirterek, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak bizim önceliğimiz. Manisa'da kimse yalnız kalmayacak, dayanışma ruhu Ramazan'dan sonra da devam edecek" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da Ramazan Ayında Gıda Yardım Ağı Genişliyor - Son Dakika

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