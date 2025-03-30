Manisa'da Ramazan Bayramı Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Manisa'da Ramazan Bayramı Coşkusu

Manisa\'da Ramazan Bayramı Coşkusu

Manisa Valiliği ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma programında protokol üyeleri bir araya gelerek Ramazan Bayramı'nı kutladı. Vali Vahdettin Özkan, bayramın birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirtti.

30.03.2025 13:01  Güncelleme: 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Manisa Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende protokol üyeleri bayramlaştı.

Manisa Öğretmenevi'nde gerçekleşen bayramlaşma programına, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen,

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Anıl Ceylan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, 1. Komando Eğitim Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Fatih Bozkurt, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Bayramlaşma programında birlik ve beraberlik mesajları verildi. Vali Vahdettin Özkan, bayramların dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, tüm Manisalıların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Vali Özkan, "Ramazan Bayramı'nın coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Mesai arkadaşlarımızla, meslek kuruluşları, sivil toplum, siyaset kurumu, bütün Manisalı hemşerilerimizle bayramlaşıyoruz. İlimizde bayramın huzur ve güven ortamında geçmesi için emniyetimiz ve jandarmamızla birlikte gerekli tüm tedbirleri aldık. Bin 900'ün üzerinde kamu personelimiz bu anlamda hizmet vermektedir. Aynı şekilde sağlıklı gıdaya erişimle ilgili tedbirler planlandı ve icra ediliyor. Bu vesileyle bayramın başta ülkemize ve şehrimize huzur, sağlık getirmesini temenni ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa Valiliği, Vahdettin Özkan, Ramazan Bayramı, Manisa Valiliği, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Politika, Güvenlik, manisa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa'da Ramazan Bayramı Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
“Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı
Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı Öpmeye doyamadı Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı
Yaşlı kadının çöp konteynerinde yiyecek aradığı görüntü yürek dağladı Yaşlı kadının çöp konteynerinde yiyecek aradığı görüntü yürek dağladı
Cerrah Mahallesi’nde Geleneksel Bayramlaşma Cerrah Mahallesi'nde Geleneksel Bayramlaşma
Ahmet Şara’nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
İmamoğlu’nun babası gözyaşlarını tutamadı İmamoğlu'nun babası gözyaşlarını tutamadı

12:48 Yaşlı kadının çöp konteynerinde yiyecek aradığı görüntü yürek dağladı Yaşlı kadının çöp konteynerinde yiyecek aradığı görüntü yürek dağladı
11:19 Cerrah Mahallesi’nde Geleneksel Bayramlaşma Cerrah Mahallesi'nde Geleneksel Bayramlaşma
11:01 Ahmet Şara’nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
08:58 İmamoğlu’nun babası gözyaşlarını tutamadı İmamoğlu'nun babası gözyaşlarını tutamadı
08:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu’na yüklendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi
10:40 Mezarlıkta akıl almaz olay 4 kişi hastanelik oldu Mezarlıkta akıl almaz olay! 4 kişi hastanelik oldu
10:28 Metrobüs istasyonunda kavga Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı Metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı
10:14 Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı Öpmeye doyamadı Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
10:08 Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı
10:01 Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
09:44 Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
09:34 “Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
09:27 Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2025 13:59:36. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa'da Ramazan Bayramı Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement