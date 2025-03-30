Manisa\'da Ramazan Bayramı Coşkusu

Manisa'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Manisa Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende protokol üyeleri bayramlaştı.

Manisa Öğretmenevi'nde gerçekleşen bayramlaşma programına, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen,

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Anıl Ceylan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, 1. Komando Eğitim Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Fatih Bozkurt, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Bayramlaşma programında birlik ve beraberlik mesajları verildi. Vali Vahdettin Özkan, bayramların dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, tüm Manisalıların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Vali Özkan, "Ramazan Bayramı'nın coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Mesai arkadaşlarımızla, meslek kuruluşları, sivil toplum, siyaset kurumu, bütün Manisalı hemşerilerimizle bayramlaşıyoruz. İlimizde bayramın huzur ve güven ortamında geçmesi için emniyetimiz ve jandarmamızla birlikte gerekli tüm tedbirleri aldık. Bin 900'ün üzerinde kamu personelimiz bu anlamda hizmet vermektedir. Aynı şekilde sağlıklı gıdaya erişimle ilgili tedbirler planlandı ve icra ediliyor. Bu vesileyle bayramın başta ülkemize ve şehrimize huzur, sağlık getirmesini temenni ediyorum" dedi. - MANİSA